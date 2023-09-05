台灣推參與聯合國 中外交部：聯大2758號決議不容挑戰

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

我外交部近日召開記者會表示將敦促聯合國 修正對2758號決議的錯誤詮釋，凸顯中共 不能代表台灣。中國外交部發言人毛寧5日在記者會上強調，「聯大第2758號決議不容挑戰，一個中國原則不可撼動。」

毛寧指出，「民進黨罔顧台灣是中國一部分的事實和法理，以各種方式不斷歪曲聯大第2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，為謀求所謂『台灣獨立』編織謊言，是十分危險的謀『獨』挑釁。」

毛寧說，1971年10月25日第二十六屆聯合國大會，以壓倒性多數通過第2758號決議，明確恢復中華人 民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，還要求將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去。決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

聯合國大會將於9月19到26日舉行總辯論，台灣外交部政務次長田中光在8月29日記者會上表示，聯合國體系長期屈服在中國壓力下，持續錯誤解釋1971年通過的聯大第2758號決議，是台灣被不當排除在聯合國體系外的主因。

田中光重申，「2758決議與台灣沒有關係，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣」，外交部提出四大訴求：一是聯合國應對2758號決議導致台灣被排除在聯合國的情形應做出改善；二是聯合國不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議活動的權利；三是聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平穩定以及安全；四是聯合國應接納台灣有意義參與相關會議機制及活動，並為實現聯合國永續發展目標（SDGs）做出貢獻。