TVBS四腳督民調 賴下滑7%關鍵因素在中間選民?

TVBS新聞部副理樊啓明。（取材自臉書）

TVBS首次納入鴻海創辦人郭台銘 的四腳督民調 昨天出爐，結果顯示，郭宣布參選後，賴、柯、侯支持度都下滑，TVBS新聞部副理樊啓明在臉書上分析，民進黨總統參選人賴清德 較上次下滑7%，關鍵因素恐怕出在中間選民的移動。

樊啓明表示，昨天公布的總統參選人民調，是8月28日至9月1日進行的，結果顯示，賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14％、未定的13%；和8月25日公布的TVBS賴、柯、侯三腳督民調相較，賴下滑7％、柯下滑5%、侯下滑3%。

TVBS首次納入鴻海創辦人郭台銘的四腳督民調昨天出爐，TVBS新聞部副理樊啓明在臉書上分析，民進黨總統參選人賴清德較上次下滑7%的關鍵因素。（取材自臉書）

TVBS首次納入鴻海創辦人郭台銘的四腳督民調昨天出爐，TVBS新聞部副理樊啓明在臉書上分析，民進黨總統參選人賴清德較上次下滑7%的關鍵因素。 （取材自臉書）

樊啓明指出，8月25日公布的TVBS民調，賴支持度37%、柯支持度28%、侯支持度22%，是在賴清德訪美後調查的，賴享有外交紅利，且在泛藍整合拖拖拉拉之際，西瓜效應容易影響中立選民支持賴的可能。

樊啓明比較近兩次TVBS民調，8月25日公布的TVBS民調，尚未納入郭台銘，中間選民支持度分別為：賴30%、柯22%、侯22%，26%受訪者未定。昨天公布的TVBS民調，加入郭台銘進行調查，結果顯示，中間選民對四腳督的支持度為：郭24%、柯21%、賴17%、侯11%，26%受訪者未定。

樊啓明認為，兩次民調中，中間選民對參選人的支持度變化，是受到短時間大量新聞訊息湧出的媒體曝光效果影響，對政治忠誠度較低的中立選民恐怕產生引導作用。

樊啓明指出，昨公布的民調中，認為郭台銘參選沒有違反誠信的受訪者，多於認為郭參選違反誠信的受訪者，數據如下：20%的人非常同意，13%還算同意，23%不太同意，16%非常不同意，28%沒有意見。