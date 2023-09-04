雙十國慶英文惹議 有立委提「ROC（Taiwan）National Day」

國慶主視覺曝光，主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。 記者邱德祥／翻攝

台灣國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引起討論。其實，去年國慶，這個英文名稱也曾引發爭議，前總統馬英九 曾呼籲續用「中華民國 國慶日（Republic of China National Day）」。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿建議英文名可用「ROC（Taiwan）National Day」。

張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡英文 總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識，產生分歧，造成社會分裂。

「Taiwan National Day（台灣國慶日）」沿用去年國慶名稱，去年除了前總統馬英九提出異議，民進黨大老林濁水也在臉書發文，指雙十國慶變成「Taiwan National Day」（台灣國慶日）「簡直太神奇，太曲折了」。

林濁水去年的論點是，中國革命黨人拋頭灑熱血後，雙十節成了中國人代代相傳的建國神話、神主牌，而那時革命黨領袖孫文的立場是「中國是中國，台灣是台灣」，中國應該推翻滿清，驅逐韃虜，台灣應該獨立；不料，眼下雙十被和武昌起義毫不相干的一群人的後代「山寨成Taiwan National Day」後加以奉祀，「真夠後現代，真夠混搭」。