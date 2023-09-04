我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

申請大學自傳還要不要提族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容

雙十國慶英文惹議 有立委提「ROC（Taiwan）National Day」

記者歐陽良盈／台北即時報導
國慶主視覺曝光，主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。 記者邱德祥／翻攝
國慶主視覺曝光，主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。 記者邱德祥／翻攝

台灣國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引起討論。其實，去年國慶，這個英文名稱也曾引發爭議，前總統馬英九曾呼籲續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿建議英文名可用「ROC（Taiwan）National Day」。

張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡英文總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識，產生分歧，造成社會分裂。

「Taiwan National Day（台灣國慶日）」沿用去年國慶名稱，去年除了前總統馬英九提出異議，民進黨大老林濁水也在臉書發文，指雙十國慶變成「Taiwan National Day」（台灣國慶日）「簡直太神奇，太曲折了」。

林濁水去年的論點是，中國革命黨人拋頭灑熱血後，雙十節成了中國人代代相傳的建國神話、神主牌，而那時革命黨領袖孫文的立場是「中國是中國，台灣是台灣」，中國應該推翻滿清，驅逐韃虜，台灣應該獨立；不料，眼下雙十被和武昌起義毫不相干的一群人的後代「山寨成Taiwan National Day」後加以奉祀，「真夠後現代，真夠混搭」。

中華民國 馬英九 蔡英文

上一則

劉家昌籲韓出來「現在是好時機」 釀1225罷侯友宜

延伸閱讀

談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」

談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」
明年營業稅、證交稅編列大增 藍批：虛增歲入大撒幣

明年營業稅、證交稅編列大增 藍批：虛增歲入大撒幣
陸暫停台芒果輸入 陸國台辦稱「截獲檢疫害蟲」 今年首禁水果

陸暫停台芒果輸入 陸國台辦稱「截獲檢疫害蟲」 今年首禁水果
徐巧芯：賴勁麟落跑為救「雲豹小公主」

徐巧芯：賴勁麟落跑為救「雲豹小公主」

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

2023-08-28 14:23

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話