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劉家昌籲韓出來「現在是好時機」 釀1225罷侯友宜

記者歐陽良盈／台北即時報導
資深音樂人劉家昌。 (圖/本報系資料照)
資深音樂人劉家昌。 (圖/本報系資料照)

資深音樂人劉家昌9月3日在網路節目「下班瀚你聊」表示，選總統是很神聖的事，若國民黨總統參選人侯友宜不辭新北市長，執意腳踏兩條船，現在就發動罷免他，請前高雄市長韓國瑜出來，現在是好時機。

劉家昌指出，國民黨提名了侯友宜，侯就應該一心一意角逐，但侯不辭新北市長，也不退選總統，他問了藝人熊海靈等挺韓團體領袖，都說堅決不投侯。

劉家昌說，國民黨是詐騙集團，誠信何在，自己玩了一個把戲弄出來，叫中華民國人民吃下來，這樣通嗎？侯堅持選總統，不辭新北市長，沒有關係，現在就開始發動連署罷免他。

劉家昌表示，國民黨現在每天恐嚇黨員，說不能幫郭連署，又利用韓國瑜幫忙站台，站了一下又丟到家裡去，從來不重視，韓國瑜該出來了，為中華民國粉身碎骨，韓是國民黨員，要幫助中華民國派選上去，不用管國民黨。

劉家昌說，國民黨用黨規壓各地議長，黨員應該自己發動連署，罷免侯。侯到現在民調都只有18％，還要堅持到什麼時候，罷免是一條好路，今年12月25日侯上任滿一年後，罷免連署達門檻，就可能成案。

劉家昌指出，侯友宜既然要參選總統，為什麼不辭新北市長，不要把參選中華民國總統當副業，選不上就回去當市長。

對於外界質疑鴻海創辦人郭台銘的誠信問題，劉家昌表示，誠信是相互的，跟詐騙集團還要講誠信嗎？節目主持人黃暐瀚問，支持侯郭配或郭侯配嗎？劉家昌說，請侯回去當市長。

國民黨 罷免 中華民國

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