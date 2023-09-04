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民調48％不支持郭台銘參選 朱立倫：小我小一點、大我大一點

記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫認為，小我小一點，大我大一點。（記者葉德正／攝影）
國民黨主席朱立倫認為，小我小一點，大我大一點。（記者葉德正／攝影）

國民黨中常委范成連與鴻海創辦人郭台銘同台，還表示不擔心黨紀處分。國民黨主席朱立倫台北時間4日表示，任何違紀行為都不見容於黨紀，「這非常嚴肅」；民主文教基金會民調指出，48%民眾不支持郭參選，朱回應，最重要是超過6成民意希望下架民進黨，小我小一點、大我大一點，放下自我、少考慮自己、少自私自利，就能把所有力量團結在一起。

民主文教基金會今天發布總統大選民調，在三腳督戰局下，民進黨賴清德獲得32.9%支持、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜17.5%。民調進一步指出，28.3%民眾最不希望賴清德當選總統，48%民眾不支持郭台銘參選總統。

朱立倫說，經過8月28日以後，黨已經把所有規範傳達到各地方去，大家都遵守相關規範非常團結，唯有團結一心才能最後勝選，任何違紀行為不見容於黨紀，這是非常嚴肅，相信大家都很清楚。

對民主文教基金會民調，朱立倫認為，超過6成民意是希望下架民進黨，「這才是真正的關鍵、真正的主流、真正最重要的力量」，民眾希望下架民進黨、希望政黨輪替，小我小一點、大我大一點，放下自我、少考慮自己、少自私自利，就能把所有力量團結在一起。

朱立倫先前曾說過自私自利、沒有大局的人玩不下去，是否暗指郭台銘？朱今說，他不必暗指任何人，只要有人有自私自利想法、只有自我、沒有大局，就不能見容民意、見容在野的力量。

民調 民進黨 郭台銘

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