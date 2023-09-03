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拋「雙城好、兩岸好」蔣萬安：靈感與侯友宜有關

記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇已順利落幕，台北市長蔣萬安也接受國民黨議員鍾沛君的「今天誰來沛」網路節目專訪。(圖:Yahoo TV《今天誰來沛》製作單位提供)
雙城論壇已順利落幕，台北市長蔣萬安也接受國民黨議員鍾沛君的「今天誰來沛」網路節目專訪。(圖:Yahoo TV《今天誰來沛》製作單位提供)

台北上海雙城論壇已順利落幕，台北市長蔣萬安接受國民黨議員鍾沛君的「今天誰來沛」網路節目專訪，台北時間4日播出。對於蔣在雙城論壇拋出「雙城好、兩岸好」，鍾沛君說，大家一定會與柯文哲的「兩岸一家親」比，似乎蔣的六字「箴言」比較中性。蔣萬安則透露，之所以提出「雙城好、兩岸好」，是因今年3月，與新北市長侯友宜出席環狀線開工時來的靈感。

蔣萬安透露，這次他在雙城論壇提出「雙城好、兩岸好」，其實是在今年3月的時候，他剛好有機會到新北市，參加了捷運環狀線的一個區段標的工程開工典禮，當時是跟新北市長侯友宜一同出席的活動。

蔣說，當時他就講了「其實雙北好、台灣好」的字眼，也就是說，很多治理或者是推動市政上，現在已經不單只是看台北市，所以同樣的概念是要很務實地，把眼前的事情耕耘好，然後慢慢把它拓展到更大的範圍。

蔣萬安說，雙城論壇，從台北市的角度看，他認為，如果真的要能夠為兩岸關係做些什麼，其實就是從雙城論壇開始，因為這個是一個目前唯一兩岸之間的官方交流平台跟管道，所以北市府非常珍惜這樣的一個溝通管道，甚至接下來在疫情後，我們都能夠持續地辦下去。

侯友宜 疫情 國民黨

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