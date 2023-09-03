4小時橫穿台灣中央山脈 海葵颱風釀44傷

海葵颱風中心昨天下午從台東登陸，暴風圈籠罩整個綠島，瞬間最大陣風達十六級，一間民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走。圖／讀者提供

海葵颱風侵襲台灣，3日下午從台東縣成功登陸後，經4個多小時橫穿中央山脈，卻已釀44人受傷。尤其綠島一民宿 二樓木造加蓋屋頂被強風吹走，台東市區17公噸冷凍貨車遭強風吹翻，全縣多達4萬6000餘戶停電，各縣市對山區土石流警戒區預防性撤離。台總統蔡英文表示，預計到本周三，全台都會有明顯的降雨，呼籲國人做好防颱準備，避免外出及進行危險的活動。

海葵颱風夾帶16級強陣風重創台東，台9線賓朗路段因路樹傾倒、拉扯電線，整排電線桿斷裂傾倒，附近用戶停電，交通也受阻，市區街道滿目瘡痍。東海岸鄉鎮風浪強勁，省道台11線長濱鄉竹湖路段出現20公尺護欄沖刷流失，公路總局台東工務段表示，台11線公路坍塌處位於路肩，不妨礙車輛通行，已派人圍起護欄並以鋼軌鞏固路基。

綠島、蘭嶼離島首當其衝，綠島測得16級瞬間強陣風，許多路樹被連根拔起或攔腰折斷，屋外物品也被吹得東倒西歪，島上一間二樓加蓋的民宿屋頂被強風吹走，連鎖便利超商 架多數食材、飲品早被掃空，業者坦言，需等船班恢復才有貨補。

台鐵 昨雖公告花東及南迴線全面停駛，但有旅客未接獲資訊，到台東火車站撲了空，只能無奈改換票或退票。

台東縱谷池上及關山地區也出現13級強風，知名景點金城武樹因加固，頂過強風未倒下，僅輕微斷枝。