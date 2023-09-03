挨批「讓蔣萬安穿小鞋」 台國防部回應了

台北市長蔣萬安日前出訪上海參加雙城論壇。(圖／本報系資料照)

台灣國防部 日前在台北市長蔣萬安出發前往參加台北上海雙城論壇當日，發布解放軍 軍演即時訊息，挨批讓蔣穿小鞋。台國防部今天回應，國軍適時登中共 執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊發布，並非針對特定政治人物及事件。

台北市長蔣萬安首度參與的台北上海雙城論壇落幕，這次隨行參訪的政治大學外交系副教授黃奎博在臉書貼出聯合報社論「蔡政府又為何急著給台北市長穿小鞋？」黃奎博認為，解放軍軍演過去都是隔天發布，但蔣萬安出發當天，卻是破例當天及時發布，還喊話「要求中共不再軍演」。黃認為，「蔡政府真的不需要讓蔣萬安穿小鞋，擺明刻意對著蔣萬安，『一個中央政府對地方政府，怎麼這麼小心眼』」。

對此，台國防部回應表示，國防部自2020年9月16日起，每日主動公布台海周邊解放軍機、艦動態。若偵獲解放軍實施聯合戰備警巡、大型軍演等，將視其意圖及威脅程度，適時公布相關訊息。

國防部進一步說，以今年7、8月為例，國防部除每日定時公布海、空區域動態外，並於7月4、11、12、13、20、21、30日，以及8月6、9、19、29日，針對中共執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊適時發布，並非針對特定政治人物及事件。