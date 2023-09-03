英戰略司令部首長：防止台海衝突 尖端科技是關鍵

英國高階軍官霍肯霍爾。(取自Wikimedia Commons)

曾預測俄羅斯會入侵烏克蘭的英國高階軍官霍肯霍爾（Jim Hockenhull）表示，對於防止台灣海峽和其他全球熱點爆發衝突而言，人工智慧（AI）、網路安全與其他尖端科技至關重要。

英國戰略司令部首長霍肯霍爾今天告訴日經亞洲（Nikkei Asia），要防止中國入侵台灣，得仰賴超越船艦、戰車或飛機的先進軍事能力。

霍肯霍爾在東京接受專訪時表示：「這些新科技成為我們整體軍事能力的重要環節。…透過英國與日本 加強合作，結合我們的技術方法，並運用日英兩國的工業基礎，我們可以打造出更強大且更好的能力，這跟任何威懾方法都有關。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本周訪問北京 推動中英關係融冰，霍肯霍爾則在東京會見日本高官，他強調，英國的區域夥伴有必要向中國傳達「正確的訊息」。

霍肯霍爾說：「任何類型關乎台灣的衝突都會影響全球。因此，致力維護和平符合英國國家利益。…台灣問題的任何解決方案都必須是和平解決，再者，任何國家試圖透過脅迫或干預來解決問題，都是無法容許的。」

北京一再對台灣文攻武嚇後，各界愈來愈憂心中國將在台灣明年1月的總統大選前發動網路攻擊或惡意製造假消息，試圖操縱輿論反對執政的民進黨、支持傾向北京的國民黨。

霍肯霍爾未直接評論台灣情況，他表示：「如果其他地方有謊言和惡意製造假消息，我們就應該跟我們的盟友和夥伴合作，以確保我們能把事實傳達給大眾。」

關於英日的國防合作，霍肯霍爾強調，在先進科技和網路安全領域合作很重要，這就是他此次訪問日本一項重要理由，期間他拜訪了防衛副大臣井野俊郎、日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）5月與日本首相岸田文雄商定「廣島協議」，這項政策將強化兩國在國防和科技等領域的全球戰略夥伴關係。

英國、日本、義大利 還帶頭倡議聯合設計、開發、生產下一代戰鬥機的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）。隨著英日兩國著手執行計畫，先進科技合作的重要性將與日俱增。