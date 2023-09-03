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被問誰是自私者？ 侯友宜笑拍記者肩膀：不會是你

記者劉懿萱／新北即時報導
中度颱風海葵來襲，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜坐鎮新北市，上午視察三鶯大橋改建工程。記者劉懿萱／攝影
中度颱風海葵來襲，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜坐鎮新北市，上午視察三鶯大橋改建工程。記者劉懿萱／攝影

中度颱風海葵來襲，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜昨取消選舉行程，今也未有任何選舉行程，坐鎮新北市。侯被問及，是否認為在93軍人節取消選舉行程有點可惜？侯笑而不答，媒體追問覺得國民黨主席朱立倫稱現有很多自私自利的人是指誰？侯拍了拍一旁記者的肩膀笑說「不會是你」。

中度颱風海葵暴風圈今清晨5點已碰觸台灣陸地，然今日沒有公開選舉行程，但侯友宜趁著災害會議結束後空檔，前往新北市軍人忠靈祠致敬，又馬不停蹄地趕往三鶯大橋改建工程視察防汛整備。現場媒體連問侯，這兩日沒有選舉行程，今日又是93軍人節，取消選舉行程是否有點可惜、是否擔心影響選舉步調、以及鴻海創辦人郭台銘連署情況等，侯友宜皆笑而不答。

媒體追問，朱立倫稱現有很多自私自利的人，覺得會是指誰？侯友宜一聽拍了拍一旁記者肩膀笑說「不會是你，哈哈哈」。

國民黨議員、立委參選人林金結、洪佳君今也陪同侯友宜視察，林還準備一袋包子給侯，林說，只要侯來三峽他都會買包子給侯，因為侯中午很忙沒時間吃午餐。至於侯這兩天因為防颱取消選舉行程，林說侯友宜以市政為重，且823砲戰時也到金門關心前線軍民。

國民黨議員、立委參選人林金結今也陪同新北市長侯友宜視察三鶯大橋。記者劉懿萱／攝影
國民黨議員、立委參選人林金結今也陪同新北市長侯友宜視察三鶯大橋。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 國民黨 郭台銘

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