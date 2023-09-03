藍營中常委范成連不怕黨紀處分 這身分陪郭台銘跑行程

郭台銘今抵達新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜。（記者黃羿馨／攝影）

上周宣布投入明年總統大選的鴻海創辦人郭台銘 ，今天下午到新竹縣參拜新埔褒忠亭義民廟，傍晚則出席義民廟平安宴。退出國民黨 的苗栗縣前縣長徐耀昌與國民黨中常委范成連全程陪同跑行程，范強調自己是以「世界客屬總會理事長」、客家人身分參加，「我個人也有自由」，不擔心黨紀處分，最後眾人也在廟前大喊「客家，加油」，場面熱鬧。

郭台銘今抵達新埔褒忠亭義民廟，先拜會新竹縣前縣長、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華，兩人簡單閒聊，隨後進行15分鐘閉門會議。另外，徐耀昌、范成連也全程陪同郭跑行程，引來媒體不斷追問。

由於國民黨考紀會要求黨員不得有為非黨籍參選人助選或連署等行為，媒體追問范成連是否擔心遭黨中央祭黨紀處分？范受訪時強調，自己是以世界客屬總會理事長、客家人身分參加，「沒什麼好擔心的」，世界客屬總會台灣有幾百萬的客家人，客家人很愛自由，大家有自己的想法，自己身為理事長，要尊重總會裡對政治的看法。

媒體再追問范，是否會以「客家人」身分幫郭台銘連署？范說，要看客家人的意願跟自由，客家人也不是全部都聽他的，強調大家都有自由，「我個人也有自由」；至於是否事前就知道郭會出席今日活動？范說，自己也是被邀請來，是用世界客屬總會身分回到客家地方，跟郭台銘本人無關，「我純粹就是回來拜客家人崇敬的義民爺爺，站在廟的角色，我也是一份子」。

媒體追問郭台銘，是否希望徐耀昌、范成連幫忙連署？郭也表示，今天是義民廟活動，范成連是世界客屬總會理事長，徐耀昌是竹竹苗客家大老，兩人能夠陪他來共襄盛舉，對他來講是信心，也要跟他們兩人學習拚鬥的精神，並強調今天來就是要學習客家文化，一定要拚鬥讓中華民國 能夠贏回來、台灣人民能夠贏回來，這就是客家文化。