郭台銘辭去鴻海董事 發言人：宣示獨立參選總統決心

郭台銘辭去鴻海董事。(記者曾原信／攝影)

鴻海 台北時間2日晚發布重大訊息，鴻海創辦人郭台銘 宣布辭去鴻海董事一職，外界認為，此舉顯示郭台銘獨立參選的決心，同時，也為主流民意大聯盟企圖成功整合侯友宜 與柯文哲，增添新的變數。

鴻海集團昨天發布聲明表示，「鴻海創辦人郭台銘先生因個人因素，辭任本公司董事一職。本公司一直以提升公司治理為目標，因此在本屆董事會九席董事當中，已經有過半數五席的獨立董事，所以郭創辦人辭任董事後，並無須立即補選董事。」

郭台銘是在8月28日宣布參選總統，當時被問到若當選，若中國大陸給你壓力，你如何解決？

他說，「如果中共政權，要說你不聽我的話，我把你鴻海財產沒收，我會說，Yes, please do it！如果我犧牲個人的財產，他不要來打台灣，我願意重新做我的模具工人，只要他不來打台灣，但是我不能聽從他的指派。」

外界認為，郭台銘這番話，恐衝擊到鴻海股價，郭台銘此時宣布辭去鴻海董事一職，與鴻海切割，宣示其獨立參選的決心，也避免鴻海的營運與股價，受到他宣布參選的衝擊。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，郭台銘有理解到外界對於鴻海股價和其競選的影響說法，因此雖然郭台銘四年前就實質退出鴻海經營層，僅掛名董事，但近期還是決定辭去該職，宣示決心，也是重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。

黃士修指出，確切辭職時間他並不清楚，但郭台銘今日起就僅是一名鴻海自然人股東，「這是郭台銘決心的宣示，獨立於政黨與鴻海外」。據了解，郭台銘辭任董事是郭自己的決定，因為郭認為，自參選以來外界刻意將其與鴻海連結，為了避免再有被「操作的空間」，因此做出這項決定。

鴻海表示，郭創辦人於49年前創立鴻海公司，並帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，本公司深深感謝創辦人近半世紀以來對於集團、以及全球電子產業的貢獻。

鴻海說，郭創辦人四年前交棒給專業經理人，鴻海集團在原先紮實基礎上繼續成長，去年營業額突破了6兆元、今年現金股利也創下1991年上市以來的新高。

鴻海除了深耕既有的電子產業外，持續轉型，以三（電動汽車、智慧健康、機器人）加三（人工智慧、半導體、新世代通訊）作為集團邁入下一個50年的主要方向。