賴清德：兩岸不必如此下去 台灣繁榮有助中國穩定

民進黨總統參選人賴清德。(報系資料照)

民進黨總統參選人賴清德 今天說，台灣多年來持續對中國表達善意，期盼中國能理解「兩岸不必如此下去」，因為台灣可以幫助中國，繁榮的台灣有助於中國的進步與穩定，期盼兩岸能對等交流。

民視新聞觀測站今天播出專訪賴清德內容。賴清德談及兩岸交流時說，其實是中國關起大門、並非台灣，國際社會也認為兩岸情勢升高，問題出在中國；且過去前總統陳水扁曾希望對中國釋出善意，中國卻選擇「聽其言觀其行」，總統蔡英文也表達交流善意，中國依然沒有接受，「中國是真的要繼續這樣下去嗎？對他（中國）沒有好處」。

賴清德表示，中國其實應該要感謝台灣人民，因為中國經濟這20年、30年來突飛猛進，最大的外資來自台灣，赴中國的人才人數也多，等同帶給中國人才、資金、科技還有專業，可說是展現善意；而日前河北淹水，他與蔡總統都表達關心，台灣民眾更出錢出力。

他說，期盼中國在他當選後，可以理解到兩岸其實不必如此下去，因為台灣可以幫助中國，繁榮的台灣有助於中國的進步與穩定，只要維持對等尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，增進兩岸民眾的福祉。

不過，賴清德也強調，如果中國交流的前提是要逼台灣放棄主權，那將是強人所難。

賴清德也提到，民眾可以去比較不同政黨所提出的兩岸交流主張，無論是提出簽訂服貿協議或是九二共識，基本上都是走回頭路，接受一個中國原則等同放棄主權，但沒有主權的和平，不是真正的和平，只有實力，才有可能確保主權、確保和平。

對於賴清德日前提出「和平四大支柱」，節目來賓桃園市議員于北辰提問若中國未停止軍事擾台，未來是否採取強硬備戰措施、或改以「放下槍」的選項。賴清德表示，台海情勢已有改變，兩蔣時期是國共內戰延續，可能只是台灣與中國的問題，但現在已經「國際化」。

賴清德指出，日本首相岸田文雄 提及台灣安全是全球問題，韓國總統尹錫悅也說，中國的威脅不只是台灣問題，而是全世界問題；因此，不論美日韓峰會、歐盟 領袖峰會等皆強調台海和平，不容許以武力改變現狀。

賴清德說，台灣除持續增進國防力量，同時也藉此厚植國防產業，提升台灣經濟發展，並與民主陣營站在同陣線，共同發揮力量。