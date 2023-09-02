中國軍機頻擾台灣 多數台灣民眾對威脅感到麻木

美聯社報導，許多人台灣人表示，他們被中國充滿活力的經濟、共同的語言和文化所吸引。其他人只是對聽到國家受到威脅感到麻木。圖為台灣民眾大年初一上頭柱香。（美聯社）

台灣政府為因應中共武力威脅向美國軍購，並將義務役役期恢復為一年，但中國人民解放軍戰鬥機昨天飛向台灣時，島上人民生活一切照常。

美聯社報導，台北一家餐廳老闆安迪．黃（Andy Huang）表示，他對中國的軍事威脅已經變得麻木了。他說：「30年來我一直聽到中國會入侵。」

台灣政府正趕緊加強抵禦中國的能力，像是向美國購買近190億美元軍事設備及武器，2024年開始將恢復一年期義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。但許多人表示，他們並沒有感受到威脅。

部分原因可能是許多台灣人對中國有微妙的看法。雖然民調 顯示大多數人拒絕統一，但許多人表示，他們被中國充滿活力的經濟、共同的語言和文化所吸引。其他人只是對聽到國家受到威脅感到麻木。

中國聲稱台灣是自己的領土，近年來的行動讓一些人擔心，中國正準備動用武力奪取台灣。美國議員和台灣總統蔡英文多次將台灣與烏克蘭相比較。

台灣政治人物毫不畏縮地頻頻示警。蔡總統上個月主持823戰役勝利65周年追思祭悼典禮時表示：「要維護和平，必須要先強大自己。」

但老百姓卻感受不到急迫性。

許多人感覺自己與中國有聯繫，但並不認為自己是中國人，可可．王（Coco Wang）就是其中之一。 1949年，共產黨在國共內戰中取得勝利，戰敗的國民黨率中華民國 政府遷至台灣，她的祖父母逃到台灣，後來也與中國的親戚保持聯繫，她記得夏天會與父母一同前往中國農村地區。

可可．王認為自己是台灣人，但在疫情 前曾於上海工作一年，現在正考慮回去上海。

她說，中國的機會要大得多。「有一種感覺，如果你投入並努力打拚，那麼真的可以取得一些成就。」

儘管可可．王對中國很感興趣，但她也明白，在中國工作不可能完全不碰政治的話題。上海同事偶爾會稱她為「台獨分子」。

她知道他們是開玩笑，但還是讓她很不舒服。她會對自己說：「我們已經獨立了。台灣就是台灣。」

1990年代開始的民調顯示，台灣大多數人表示他們贊成維持現狀，拒絕與中國統一的提議，但也不願正式宣布獨立，因為可能導致中國對台動武。

政治大學選舉研究中心主任游清鑫表示，1992年開始進行民調時，超過2/3受訪者表示他們既是中國人也是台灣人，或者只是中國人。如今，近2/3的人表示自己只是台灣人，約30%的人認為自己既是中國人也是台灣人。

游清鑫說，這些態度並不會直接轉化為對於與中國關係的看法，但在視自己為台灣人的大多數人當中，目前已經發生微妙的轉變，他們傾向於維持現狀，但「最終獨立」。

對於陳士偉（Chen Shih-wei，音譯）等人來說，他們與中國的文化和情感聯繫非常緊密。陳士偉的家族在明朝期間移民到台灣，他認為自己既是中國人也是台灣人。

他說：「我們讀過歷史，包括族譜，我們很清楚我們來自大陸，祖先來到台灣，在這裡生長。」

來自台中的陳士偉於1990年年輕時開始，曾以運動員身分多次前往中國。他說，中國與台灣的相似之處多於差異。他支持統一，但不認為在他有生之年會發生戰爭。