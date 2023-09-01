松山慈祐宮董座祝高票當選 侯友宜：媽祖了解我心裡事

國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，媽祖最了解他心裡的事情。(侯友宜競選辦公室)

台灣國民黨 總統參選人侯友宜 今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀侯高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，媽祖最了解他心裡的事情。

侯友宜說，小時候一定要拜媽祖，出門進門拜媽祖，做錯了去媽祖那裡懺悔，媽祖慈悲從小到大照顧他，媽祖最了解他心裡的事情。拜拜最重要只有一句話，希望大家團結平安無事，大家可以順順利利。

侯友宜表示，這幾年來變化很大，很多事情沒有解決，因為兩岸問題沒有解決，大家都很驚慌，國際媒體都在說台灣是全世界最危險的地方，他有責任把兩岸顧好，可以和平而過安定的日子，他抱著這個心情往前走。

陳玉峰說，他代表松山慈祐宮所有信徒，熱烈歡迎侯友宜，在他的印象裡，侯是做官的，他是做民的，所以很少見面。這次非常祝福侯友宜，這次可以出來為百姓做事。天上聖母到今年剛好是270周年，希望媽祖娘娘保佑，大家平安順利。媽祖慈悲祝福侯友宜，侯友宜圓滿順利高票當選。

台北市議員暨立委參選人徐巧芯說，侯友宜是國民黨提名的總統參選人，共同向媽祖祈願，希望風調雨順、國泰民安，最近颱風要來，希望不要造成太大的災情。最重要的是，侯友宜能夠真正為兩岸創造和平，相信這也是媽祖最在意的，人民安居樂業、兩岸和平，只有國民黨提名的侯友宜才做得到。