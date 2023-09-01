我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

松山慈祐宮董座祝高票當選 侯友宜：媽祖了解我心裡事

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，媽祖最了解他心裡的事情。(侯友宜競選辦公室)
國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，媽祖最了解他心裡的事情。(侯友宜競選辦公室)

台灣國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀侯高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，媽祖最了解他心裡的事情。

侯友宜說，小時候一定要拜媽祖，出門進門拜媽祖，做錯了去媽祖那裡懺悔，媽祖慈悲從小到大照顧他，媽祖最了解他心裡的事情。拜拜最重要只有一句話，希望大家團結平安無事，大家可以順順利利。

侯友宜表示，這幾年來變化很大，很多事情沒有解決，因為兩岸問題沒有解決，大家都很驚慌，國際媒體都在說台灣是全世界最危險的地方，他有責任把兩岸顧好，可以和平而過安定的日子，他抱著這個心情往前走。

陳玉峰說，他代表松山慈祐宮所有信徒，熱烈歡迎侯友宜，在他的印象裡，侯是做官的，他是做民的，所以很少見面。這次非常祝福侯友宜，這次可以出來為百姓做事。天上聖母到今年剛好是270周年，希望媽祖娘娘保佑，大家平安順利。媽祖慈悲祝福侯友宜，侯友宜圓滿順利高票當選。

台北市議員暨立委參選人徐巧芯說，侯友宜是國民黨提名的總統參選人，共同向媽祖祈願，希望風調雨順、國泰民安，最近颱風要來，希望不要造成太大的災情。最重要的是，侯友宜能夠真正為兩岸創造和平，相信這也是媽祖最在意的，人民安居樂業、兩岸和平，只有國民黨提名的侯友宜才做得到。

侯友宜 國民黨

上一則

眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

延伸閱讀

2年少1.48歲 台人平均壽命跌破80 侯：綠不汗顏？

2年少1.48歲 台人平均壽命跌破80 侯：綠不汗顏？
談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」

談整合 民眾黨批郭台銘霸王硬上弓 「非常不尊重」
為侯友宜向台商催票？蔣萬安：誰能促和平 民眾有答案

為侯友宜向台商催票？蔣萬安：誰能促和平 民眾有答案
跟進侯政見 政院放寬外籍看護申請

跟進侯政見 政院放寬外籍看護申請

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電
中國新版地圖引發多國抗議 傳習近平因此不赴G20

中國新版地圖引發多國抗議 傳習近平因此不赴G20