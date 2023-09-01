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鴻海：威斯康辛州園區未閒置停擺 建物未出售

中央社／台北1日電
鴻海集團在威斯康辛州的建築物。圖拍攝於2019年4月28日。（路透）
鴻海集團在威斯康辛州的建築物。圖拍攝於2019年4月28日。（路透）

美國媒體報導，鴻海集團在威斯康辛州（Wisconsin）投資沒有進展，園區閒置。鴻海今天表示，集團在美國威州園區並非閒置停擺，園區內建物也沒有出售，園區擴大營運，為美國客戶生產伺服器，日前再加入製造太陽能逆變器。

華盛頓郵報於8月下旬報導，鴻海集團在美國威州園區計畫雷大雨小，代表性的球體建築物開放外借辦婚宴，原本應包含數10座具未來感的建物和1座生產電視平面顯示器的工廠，儘管鴻海集團的確在此投入部分製造活動，但目前投資規模從來都沒有像美國前總統川普和鴻海集團當初吹捧的那樣龐大。

另有當地媒體報導，鴻海集團旗下富士康（Foxconn）將出售在威州綠灣（Green Bay）和尤克萊（Eau Claire）的2棟大樓。

鴻海今天中午發布聲明指出，目前集團在威斯康辛州蒙特普萊森（Mount Pleasant）園區內不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器，日前再加入製造太陽能逆變器，威州園區並非完全閒置停擺。

鴻海強調，集團在當地已聘用超過1000位員工，在COVID-19疫情期間人數還增加42%，鴻海指出，集團也是威州園區所在地拉辛郡（Racine County）繳稅最多的企業，鴻海並持續尋找更多商業機會，吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

鴻海說明，Mount Pleasant園區不對外開放，園內球體建築，一直是集團內部高速運算中心以及網路控制據點。鴻海說，華盛頓郵報所提球體建物出租給外部廠商舉辦婚宴，是錯誤且不實的訊息，園區內建物也沒有出售。

鴻海也表示，在威州綠灣（Green Bay）和尤克萊（Eau Claire）部分與生產無關建物，在持續營運下正規劃出售，已作為資產活化，也受當地官員支持。

鴻海強調，Green Bay和Eau Claire資產活化與Mount Pleasant園區完全沒有關聯，更不影響生產營運。

鴻海指出，對威州相關不實報導鄭重澄清，請外界勿引用錯誤資訊，以訛傳訛，鴻海並保留依法追究法律責任的權利。

鴻海 投資 華盛頓郵報

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