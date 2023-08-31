傳郭台銘找他當副手？盛治仁：心驚了一下

雲朗觀光總經理盛治仁。（本報資料照片）

鴻海 創辦人郭台銘 宣布參選總統，向獨立連署參選之路前進，根據規定，郭台銘最晚須在9月17日前到中選會登記成為總統參選被連署人，且登記申請連署時須公布副手人選。郭台銘的副手找誰？郭日前在宣布參選記者會透露，「心目中已經有人選，時機到了一定會向大家報告。」最近有傳聞一位在飯店業的馬政府前官員是可能人選。

符合「馬政府前官員」、「目前在飯店業」兩項資格的，只有雲品國際董事長盛治仁。盛治仁日前以「正義還在遙遠處」發表文章在聯合報，他表示，看到台大前校長管中閔和作家楊渡的書信對談，很有感觸。兩位先生合著「大學的脊梁」一書，記錄了2018年時執政者如何以鋪天蓋地的力量「卡管」，試圖阻止管校長就任，該書是紀錄片兼照妖鏡，讓大家看到有權力者如何試圖剷除異己，曾享清譽的知識分子如何因政治立場背棄理念，以及有脊梁的清流如何抵抗壓力，堅持信念。

盛治仁在文章中指出，「卡管案」絕非當權者第一次用這種方式去抹黑政敵，正是過去成功的經驗讓其肆無忌憚，一件卡管案的結果，蓋不住背後更多冤案的存在，然而，正義真的在此案獲勝了嗎？被害人需持續面對這些傷害的後遺症，而部分加害者還是位居高位。

傳出被鎖定為郭台銘的副手人選，盛治仁今天表示，上周被問到傳言時，他還當成是笑話，沒想到還被媒體點名，「感覺是chatGPT的想像作品…」他對本報記者表示，「確無此事」。

他也在臉書 上說，君品酒店的餐廳頤宮蟬聯米其林三星，但他接到記者電話說要查證一件事，「讓我心驚了一下」，還好跟米其林無關，「不過也是一件很讓人匪夷所思的事。」