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沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

記者楊正海／台北即時報導
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安結束雙城論壇出訪行程，晚間返台，隨即在松機入境大廳發表談話。蔣萬安說，這一次的雙城論壇，更重要傳達的意義，是希望能夠透過兩座城市對話溝通、務實的面對很多市政問題，促進更多實質的合作，而能夠符合民眾的期待，希望兩岸能夠和平、穩定、繁榮。

蔣萬安說，這次行程安排充實，看得出來上海跟台北有非常多的相似之處，也共同面臨許多的挑戰，包括這一次跟上海市長龔正在聊天時談到，上海市現在也面臨非常嚴重的高齡化狀況，台北市同樣在65歲以上長者比率已經超過20%，接下來希望能夠持續在市政上面彼此交流，相互借鏡學習，也希望行之有年的雙城論壇，從2013年開始，而今年是第14屆，能夠把過去打下的基礎，45項備忘錄能夠持續深化。

蔣萬安說，尤其在過去3年疫情期間，都是線上舉行，而今年終於恢復實體舉辦，能夠持續的讓台北和上海兩座城市能夠有更深的合作。他也要再一次謝謝所有協助，讓這次雙城論壇能夠能夠順利、圓滿的朋友，包括市府同仁以及市議會，包括戴錫欽議長、副議長葉林傳，以及上海市府安排相關的接待，覺得非常滿意，而且收穫滿滿，非常的充實。

蔣萬安表示，接下來也希望把這一次雙城論壇實質成果，馬上能夠在接下來台北市政的推動，能夠參考、能夠借鏡。蔣萬安發表談話後，媒體追問「給自己打幾分？」沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅說，謝謝大家、大家辛苦了。

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項...
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

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