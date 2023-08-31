我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

台灣主謀騙33人到土耳其詐騙 遭判220年定讞

中央社安卡拉31日綜合外電報導
一共有33名台灣人遭騙往土耳其進行電話詐騙之不法行為。(取自Hurriyet Daily News)
一共有33名台灣人遭騙往土耳其進行電話詐騙之不法行為。(取自Hurriyet Daily News)

土耳其安塔利亞省長辦公室聲明指出，一名遭控人口販運的台灣籍主謀被法院累計判刑220年定讞。他誘騙33個人入境土耳其從事網路電信詐騙，得為每名被害人坐牢6年8個月。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）25日報導，本案得追溯至2021年4月，當時土耳其憲兵打擊移民走私隊接獲密報而採取行動，經大規模調查後，破獲這名主謀在地中海濱安塔利亞省（Antalya）凱梅爾縣（Kemer）經營網路電信詐騙勾當。

調查揭露主謀為一名台灣人的這起騙局，他以提供工作為藉口，一共誘騙33人前往土耳其，被害人入境後，護照和手機就被沒收，並遭脅迫從事網路電信詐騙。

報導指出，土耳其憲兵2021年4月26日展開行動，救出在本案中遭到人口販運的所有被害人，台灣籍主謀同時被捕並且遭到羈押。

安塔利亞檢察長辦公室（Antalya Chief Public Prosecutor's Office）對這名台灣公民啟動法律程序，被告累計遭判處驚人的220年徒刑，相當於他得為每一名被害人坐牢6年8個月。

安塔利亞地區行政法院（Antalya Regional Administrative Court）和最高法院都維持原判。

土耳其憲兵是隸屬於土耳其內政部的準軍事部隊，其性質類似武裝警察部隊，主要負責郊區維安。

土耳其憲兵司令部2021年在官方推特（現已更名為Ｘ）帳號推文宣布破獲本案時寫道：「破獲機房設在我國境內，以台灣民眾為詐騙對象的網路電信詐騙集團…（行動）救出經人口販運入境我國的33名台灣被害人。」

土耳其 詐騙集團 內政部

上一則

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

延伸閱讀

小麥歉收 義大利麵價格看漲

小麥歉收 義大利麵價格看漲
厄多安擬下周訪俄 和普亭商討重回黑海穀物協議

厄多安擬下周訪俄 和普亭商討重回黑海穀物協議
曾拍攝「反送中」運動 美攝影教授2度被拒入境香港

曾拍攝「反送中」運動 美攝影教授2度被拒入境香港
土耳其央行一口氣升息30碼 里拉應聲大漲逾3%

土耳其央行一口氣升息30碼 里拉應聲大漲逾3%

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任