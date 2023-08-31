台灣主謀騙33人到土耳其詐騙 遭判220年定讞

一共有33名台灣人遭騙往土耳其進行電話詐騙之不法行為。(取自Hurriyet Daily News)

土耳其 安塔利亞省長辦公室聲明指出，一名遭控人口販運的台灣籍主謀被法院累計判刑220年定讞。他誘騙33個人入境土耳其從事網路電信詐騙，得為每名被害人坐牢6年8個月。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）25日報導，本案得追溯至2021年4月，當時土耳其憲兵打擊移民走私隊接獲密報而採取行動，經大規模調查後，破獲這名主謀在地中海濱安塔利亞省（Antalya）凱梅爾縣（Kemer）經營網路電信詐騙勾當。

調查揭露主謀為一名台灣人的這起騙局，他以提供工作為藉口，一共誘騙33人前往土耳其，被害人入境後，護照和手機就被沒收，並遭脅迫從事網路電信詐騙。

報導指出，土耳其憲兵2021年4月26日展開行動，救出在本案中遭到人口販運的所有被害人，台灣籍主謀同時被捕並且遭到羈押。

安塔利亞檢察長辦公室（Antalya Chief Public Prosecutor's Office）對這名台灣公民啟動法律程序，被告累計遭判處驚人的220年徒刑，相當於他得為每一名被害人坐牢6年8個月。

安塔利亞地區行政法院（Antalya Regional Administrative Court）和最高法院都維持原判。

土耳其憲兵是隸屬於土耳其內政部 的準軍事部隊，其性質類似武裝警察部隊，主要負責郊區維安。

土耳其憲兵司令部2021年在官方推特（現已更名為Ｘ）帳號推文宣布破獲本案時寫道：「破獲機房設在我國境內，以台灣民眾為詐騙對象的網路電信詐騙集團 …（行動）救出經人口販運入境我國的33名台灣被害人。」