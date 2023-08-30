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英國會報告 首稱「台灣是獨立國家，國名是中華民國」

記者廖士鋒、陳政錄、國際中心／即時報導
英國外交大臣柯維立（左）與中國國家副主席韓正（右），30日在北京人民大會堂會面。（美聯社）
英國外交大臣柯維立（左）與中國國家副主席韓正（右），30日在北京人民大會堂會面。（美聯社）

英國國會首度在官方文件上稱「台灣是獨立國家，國名是中華民國」，在英國外交大臣柯維立訪問中國時打破政治禁忌。

POLITICO報導，具有影響力的英國國會下議院外交事務委員會30日發布的印太戰略報告中說：「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認」。

來自英國執政黨保守黨的委員會主席克恩斯說，這是英國國會報告首度做出這樣的聲明。克恩斯表示：「我們承認中國的立場，但我們不接受這樣的立場。外交大臣必須堅定地、公開地支持台灣，並明確表示我們將維護台灣的自決權。」

克恩斯又說：「此一承諾不只符合英國的價值觀，也是在向全球獨裁政權傳遞尖銳訊息，表明主權無法透過暴力或脅迫手段取得」。

這分報告批評英國政府在支持台灣方面不夠大膽，呼籲官員開始與盟友準備祭出制裁，以嚇阻北京對台灣採取軍事行動與經濟封鎖。

外交事務委員會說：「如果不是為了避免冒犯中共而過度謹慎，英國能與台灣發展更緊密的關係。英國應該鬆綁對誰能與台灣官員互動的自我限制。美國與日本已經展現出，即使在最高階層，仍有可能溝通」。

外交事務委員會表示，倫敦應與東京和台灣攜手，在網路與太空防禦能力方面展開3方合作。

英國是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的新成員，外交事務委員會敦促政府推動讓台灣加入CPTPP。

在英國與中國關係降到冰點之際，柯維立成為五年來首位訪問北京的英國外相。中國國家副主席韓正30日與其會見時喊話要「照顧彼此核心利益和重大關切」，兩國政府「要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點」；柯維立則呼籲雙方應繼續定期舉行面對面會談，以避免誤解。

柯維立也與中國外長王毅會面。王毅特別重申北京在台灣問題上的立場，強調台獨與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

對於英國國會報告中稱「台灣已是獨立國家」，中國外交部發言人汪文斌昨日批評這是「顛倒是非，混淆黑白」，敦促英方「切實尊重中國核心利益，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動履行英方在台灣問題上所作的政治承諾」。

台外交部表示，歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注，感謝對台灣地位及國際參與的支持，將持續推動與英國各層面交流及合作。

北京 中華民國 王毅

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