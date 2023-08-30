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嗆信用破產沒資格談整合 李艷秋：郭台銘是鬼話冠軍

記者歐陽良盈／台北即時報導
資深媒體人李艷秋。圖／聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。圖／聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統，資深媒體人李艷秋在臉書說，「鬼月嘛！鬼話連篇很正常」，今年鬼話冠軍非郭莫屬，他沒誠信、翻臉不認，談了也是白談，已經失去跟在野談整合的資格。

李艷秋表示，郭董說過要全力支持侯友宜選總統，但卻宣布自己也要選，邀在野喝咖啡談整合，轉頭就宣布要成為獨立參選人。從情感面來說，郭董已經失去了跟在野談整合的資格，藍白再去巴著人格信用破產的郭董，會讓選民瞧不起。

李艷秋指出，從現實面看，政治就是比肌肉，用實力拚勝算，國民黨現在有14個縣市長、38名立委、380位縣市議員，民眾黨有2位縣市長、5席不分區立委、8名縣市議員，但郭台銘一個都沒有。

李艷秋說，郭台銘光每年股利就92億元，如果非綠聯盟推郭董代表選總統，不是代表國民黨和民眾黨都被郭董收購了嗎？被收購的理由是為了錢，請問選民投得下去嗎？

李艷秋認為，就算政治要靠交換談條件，也是國民黨和民眾黨互相禮讓、互相成全，郭台銘沒有人馬，如果硬要算，那些站在郭董身邊造勢的前議員、里長、前代表等人，聲勢確實矮一大截，怎麼談？怎麼換？

李艷秋說，郭董要用獨立參選以戰逼合，因為他知道，藍白其實已經在加速整合，不加入藍白的整合，郭除了擔上親痛仇快的罵名之外，也毫無機會選上；但是大老闆的驕傲和霸道的性格，讓郭不能放下身段接受協調，一定要他出面「整」，在野才准「合」。

李艷秋表示，所以她恭喜藍白陣營，終於不必再被情勒，甩掉郭董，讓他走自己的路吧！連署的路上或民調的數字上，民進黨已經幫他鋪好鮮花，真的不必擔心。

李艷秋說，其實很多人希望郭董選下去，一方面可以從財產申報上研究自己為什麼沒有首富的運？一方面也可以反省為什麼自己買不起董娘的包。鬼月嘛，期待還有更多的鬼話連篇！

郭台銘 國民黨 破產

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