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陳佩琪爆柯若當選要她到總統府當醫生 網友轟目無法紀

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪在臉書表示，柯文哲曾對她說，若柯文哲當選總統，她可以申請去總統府醫護室當醫生。本報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪在臉書表示，柯文哲曾對她說，若柯文哲當選總統，她可以申請去總統府醫護室當醫生。本報資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲的妻子陳佩琪昨晚在臉書發文表示，柯文哲曾對她說，總統府裡有醫務室，若柯當選總統，她可以申請去那邊當醫師，引發不少人批評，質疑可以不用迴避嗎？還有網友酸柯文哲落選後，什麼時候跟柯文哲去台東看診。

陳佩琪在臉書指出，常有人會問她退休計畫，有次早餐時間和先生聊到這個，柯突然頭一歪，若有所思的說：「總統府裡好像有醫務室耶，我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊！」這麼快就迫不及待幫她找下個工作了。

陳佩琪表示，柯文哲從今年二月退休後，只能靠退休金過活，嘴巴常叫她不可退休，因為她沒工作，就沒人幫忙賺錢養家了。

陳佩琪提到，6月初跟柯文哲第一次出席公務到日本訪問，除第二天那套淺綠蝴蝶結洋裝外，其餘都是舊衣服，為了有新鮮感，再搭配帽子、髮飾和國產服飾店買來的1000元以下的手提包，這樣看起來就有新造型的感覺了。

陳佩琪說，政治人物的另一半不應該只有揮揮手、微微笑的功能而已，一定有什麼可以發揮的地方，未來期許自己參加公益活動和演講內容一定要為社會所關注、可引發討論的議題，避免活動只聚焦在穿著打扮而已。

陳佩琪此篇發言引來不少人留言批評，有人質疑「還沒選上總統就開始安排身邊的人職務，果然新政治」。有人則批「目無法紀，還敢做腫痛夢」。

柯文哲 退休金 臉書

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