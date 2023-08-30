賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

鏡新聞今天公布總統大選民調 ，結果顯示，總統支持度方面，若為三組候選人，民進黨總統參選人賴清德獲得34.3%的支持度、民眾黨柯文哲 獲得27.1%，國民黨侯友宜16.2％的支持度；若加入鴻海集團創辦人郭台銘 ，賴、柯、侯支持度名次不變，郭台銘敬陪末座。

民調指出，若為四組候選人的狀況下，賴清德仍穩居第一獲得33.4%的支持度、柯文哲支持度減少近5個百分點為22.7%、侯友宜支持度也降到15.3％、郭台銘墊底僅獲得12.9%支持度；與三組候選人的狀況相比，僅剩15.7%的民眾未做出決定。由民調可看出，賴、柯、侯三人中，郭台銘參選對柯文哲的民調影響最大，下降約5%的支持度。

另外，對於郭台銘參選，有44.7%的人反對郭台銘獨立參選總統，多於支持郭台銘獨立參選總統的36.6%。交叉分析發現，國民黨支持者當中，高達65.8%不支持，凸顯藍軍對於郭台銘獨立參選的憂心與焦慮。