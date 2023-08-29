今與郭台銘「喝咖啡」？ 侯競辦：侯友宜已說沒這消息

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲，30日接受黃揚明主持的HitFM「嗆新聞」訪問。（圖／取自YahooTV）

鴻海董事長郭台銘 日前宣布參選總統，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山透露，郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜今有一場咖啡 局。不過，侯競辦發言人黃子哲今在接受廣播專訪時說，毫無所悉。

趙春山日前公開指出郭、侯本周三喝咖啡，侯昨受訪稱「從來從頭到尾都沒有接到這個消息，不知從何而來。」黃揚明上午在節目中表示，對於是否喝咖啡，郭辦指是「作業延期會往後，近期會登場」。

黃子哲上午接受黃揚明主持的HitFM「嗆新聞」訪問。他說，郭台銘、侯友宜見面接觸話題有一陣子，侯有親口說過，他和郭有接觸，但接觸的時間、方式、內容，需要問郭台銘，因為雙方有協議，不會對外透露。至於周三是否見面？侯昨有說「從頭到尾沒接到這消息」，就不會有喝咖啡的事情。

對於在野有何合作方式？黃子哲說，黨中央和競辦都是開放的，至少在態度上，侯對郭口不出惡言，之前也曾說再找一天拜訪郭董。現在對侯陣營來說，最重要的就是「把自己變強」。整體而言，都希望整合在野力量。

郭台銘啟動連署，傳言稱目標100萬份。「線已畫出來了」，黃子哲說，黨中央第一時間有嚴正聲明並拿出黨員行為規範等黨紀，且地方派系、議長和支持者跳出來力挺。他對郭的動作不多評論，「但這動作到底對他是否有利，他應該了然於胸」。

黃子哲認為，有時候是水到渠成，隨時間往前走，大家感受到的壓力或許就會增加。這階段還在各自努力，未來是否可能有機會，因緣俱足時可以合作。在野力量合則兩利、分則兩害。黨中央已經畫出紅線，不容挑戰；對侯陣營還是繼續努力。

對於郭宣布參選，民進黨 立委林俊憲日前在臉書聲稱「綠營支持者要幫郭連署」。黃子哲說，林俊憲是「吃了誠實豆沙包」。對於民進黨在這次連署會扮演什麼角色？他認為，（幫郭連署）對民進黨或綠營或許是「不能公開的秘密」，卻被林俊憲公開了。