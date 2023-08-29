台童星殺人判關17年 未到案遭通緝

童星王欣逸（左）。圖／聯合報系資料照片

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸7年前為幫朋友出氣，和多名同夥痛毆14歲曲姓少年導致頭部受重創，昏迷近半年死亡，王被依成年人共同故意對少年犯殺人罪判刑17年定讞，但未到案執行而被通緝 中；同夥共犯林泓嶸（原名林柏昌）更二審被依同罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王欣逸得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日晚間10時許和他哥哥王鳴逸、林泓嶸、林的前女友陳露、男子林致豪等人，分別持西瓜刀、球棒打算教訓李，一行人抵達現場見李和曲姓、林姓少年等人在一起，不分青紅皂白下車追打。

曲姓少年因行動不便被王欣逸等人包圍，王持球棒痛毆曲的頭部，其他人也拿刀揮砍、痛毆，直到曲倒地失去意識，眾人才離去，曲因傷勢嚴重，送醫發現背部逾10公分撕裂傷，傷口深可見內臟、顱骨骨折、顱內出血、大量氣血胸等，住院半年多後不治。

一審依故意對少年犯殺人罪判王欣逸15年徒刑，另依故意對少年犯傷害致死罪判林泓嶸、林致豪各13年徒刑，陳露無罪；二審改判王欣逸17年，另改依故意對少年犯殺人罪分別判林泓嶸15年、林致豪16年、陳露12年徒刑。

王欣逸、林致豪未上訴第三審而定讞，但兩人未到案執行，目前被通緝中；最高法院撤銷林泓嶸、陳露的部分，發回更審，更一審依故意對少年犯傷害致死罪判林泓嶸14年徒刑，依傷害罪判陳露1年6月徒刑，最高法院再度撤銷林泓嶸的部分，陳露則駁回上訴，判決定讞。