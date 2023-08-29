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郭台銘保證台海50年和平 中研院研究員何美鄉：無效

記者周佑政／台北即時報導
中研院生醫所研究員何美鄉表示，郭台銘很霸氣地說，保證50年的台海和平、會讓台灣成為亞洲的首富，「聰明的台灣人，你一定知道，郭董的和平保證，其實是無效的，因為發起戰爭的不是郭董，是北京政府」。圖／聯合報系資料照
中研院生醫所研究員何美鄉表示，郭台銘很霸氣地說，保證50年的台海和平、會讓台灣成為亞洲的首富，「聰明的台灣人，你一定知道，郭董的和平保證，其實是無效的，因為發起戰爭的不是郭董，是北京政府」。圖／聯合報系資料照

鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選總統，中研院生醫所研究員何美鄉今天表示，郭台銘很霸氣地說，「我保證50年的台海和平」 「我會讓台灣成為亞洲的首富」，「聰明的台灣人，你一定知道，郭董的和平保證，其實是無效的，因為發起戰爭的不是郭董，是北京政府」。

何美鄉透過臉書表示，在商言商，郭董可能認為他有籌碼來換取和平，他也真的說了，願意讓北京政府來沒收他的財產，在所不惜。「我願意以個人的利益來換取全台灣的福祉。」郭以同樣霸氣的口語很乾脆的說。但何美鄉說，聰明的台灣人，「在你被感動之前，最好理性點，睜大眼睛看個清楚：個人的財富，會是習近平可以接受的籌碼？這未免是太天真的想法了，就像他越權，提出一個無效的保證一樣天真」。

何美鄉說，習近平會接受的是什麼樣的價碼？「在我看來，和平最起碼的價碼是：台灣現在就去軍事化，停止軍購；停止徵兵；停止親美。接著，最好也停止總統選舉，由北京指派台灣特首就好了。接著，把圖書館裡面政治不正確的書全部清除」。

何美鄉表示，她當然不會知道北京要什麼，以上這些想法不是她的原創，不過是以北京在香港的所作所為，當作模板來構思。

何指出，「當然當然，他一定說，只要去軍事化，其他都可以延後50年」。這時候民眾的眼睛就要睜得更大一點，看清楚，對北京政府而言，任何協議、約定，在未來將不過是一份歷史文件而已，沒有什麼保障可言，這也是借鏡香港，「他們說：香港公報只是一個歷史文件」。

何美鄉說，況且，她約略了解一些上個世紀國共鬥爭的歷史，共產黨真的很狡猾，很會騙人。「連國民黨都不是他們的對手，更不用說我們這純樸的台灣人」。台灣只能用實力逼和，「我們沒有談和的條件」。

何美鄉說，50年的台海和平，不會像免費的午餐從天而降，「這是我們台灣2300萬人的宿命」。認了，努力一點吧，一定要選出一個有智慧能力，而且願意維護台灣主權與價值的總統。

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