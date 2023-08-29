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傳郭台銘有咖啡之約又取消 侯友宜：不知消息何來

中央社基隆29日電
國民黨總統參選人侯友宜(中)說，從頭到尾沒有接到咖啡之約或取消的消息，不知消息從何而來。(記者邱瑞杰／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜(中)說，從頭到尾沒有接到咖啡之約或取消的消息，不知消息從何而來。(記者邱瑞杰／攝影)

外傳鴻海創辦人郭台銘國民黨總統參選人侯友宜等人明天有「咖啡之約」，最後聽說取消。侯友宜今天對此表示，從頭到尾都沒有接到這個消息，不知消息從何而來。

中國國民黨總統參選人侯友宜下午在基隆市長謝國樑陪同下參訪長照機構，郭台銘昨天表示，「侯友宜這兩天有談了，我們之間已經有直接溝通管道，因為他（侯友宜）才是候選人」，記者詢問，2人是電話或見面商談，是否有共識。

侯友宜說，當時郭台銘特別要求2人都不要對外說，既然郭台銘說了，說的內容和方式，大家可以請教郭台銘，「我還是尊重郭董來對外說」。

記者追問，外傳明天有「咖啡之約」，可能是3人或2人，最後聽說取消，原本是否有相約見面，侯友宜說，從頭到尾都沒有接到這個消息，不知消息從何而來。

媒體詢問，是否統籌約台灣民眾黨主席柯文哲和郭台銘坐下來談，侯友宜說，「最重要的我們都是守護中華民國」，為台灣人民的安全全力打拚，他是國民黨徵召的總統參選人，會堅定自己的步伐，大家團結一致往前走。

此外，郭台銘宣布參選總統，記者詢問，藍營縣市長發文力挺侯友宜。侯友宜說，謝謝大家，所有藍軍朋友們從頭到尾始終堅定支持他，團結一起面對所有挑戰，在明年總統大選贏得最後勝利。

侯友宜 郭台銘 國民黨

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