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蔣萬安與上海關係密切 台商春節包機就是父親蔣孝嚴推動

特派記者林宸誼／上海即時報導
圖為時任國民黨立委蔣孝嚴等人，於2002年11月24日結束赴大陸協商春節包機行程後返台。(本報資料照片)
圖為時任國民黨立委蔣孝嚴等人，於2002年11月24日結束赴大陸協商春節包機行程後返台。(本報資料照片)

台北市長蒋萬安29日率團抵達上海參加雙城論壇，這是他首次以台北市長身分訪問上海。事實上，蔣萬安之父、前國民黨副主席蔣孝嚴與上海的關係也很深，2003年兩岸春節包機首航，就是在蔣孝嚴積極奔走下促成的。

「回家的感覺真好」，蔣孝嚴在今年7月6日浙江台灣周致詞時表示，因為新冠疫情，他已好幾年沒有到大陸。話鋒一轉，他還談起在早年在當立委時，曾協助台商推動春節包機間接直航。

蔣孝嚴指出，當時兩岸共同配合舉辦的台商春節包機空中間接直航，雖然只是兩岸關係發展的一小步，「但如今看來卻是很重要的一步。」

當時在浙江台灣周的招待晚宴上，蔣孝嚴就曾親口告訴台商：「8月底，萬安會來大陸。」

關於當年兩岸春節包機，據媒體當時報導，2003年1月26日，中華航空班號CI-585包機，於凌晨4時以空機方式從桃園機場起飛，經香港，於上午9時抵達上海浦東機場。這也是兩岸隔海分治54年來，台灣航機首次合法降落在中國大陸。

隨後這家包機搭載約250名返鄉過節的台商及眷屬，於當日上午11時自上海起飛，經停香港約40分鐘，在下午3時45分返抵桃園機場。

這次春節包機也為日後兩岸實現空中直航奠定了重要的基礎。

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