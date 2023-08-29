郭台銘獨立參選 朱立倫重申黨紀促整合「勿讓綠營躺著選」

國民黨主席朱立倫（左二）赴宜蘭陪立委參選人黃琤婷（左三）參拜，表示要團結主流民意下架民進黨，勿讓綠營躺著選。(記者陳敬丰／攝影)

鴻海集團創辦人宣布獨立參選總統，國民黨 主席朱立倫台北時間29日赴宜蘭輔選國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷時表示，民進黨 對此很開心，慶祝整晚，非綠須要努力整合主流民意，下架民進黨，別做親痛仇快的事情，讓綠營「躺著選」。

郭台銘 宣布參選後，部分聲音擔心藍營小雞幫郭站台。朱立倫說，黨紀非常清楚，全黨一致堅定支持國民黨總統參選人侯友宜及黨提名的所有參選人；黨紀與規範都很清楚，若有違反，一定嚴肅按照黨紀處理，所有人團結努力才會成功。

媒體詢問，朱立倫是否知道郭、侯前兩天見面談話內容？朱表示，相信侯是秉持著誠心態度，希望能夠整合所有主流民意，但既然對方有自己的想法，他們也只能尊重，不方便再說什麼；無論如何，只要願意見面、願意談合作，就是好事。至於明天郭、侯是否會再見面，他並不清楚。

昨天朱立倫提到和民眾黨總統參選人柯文哲「有共識」，卻未提到郭，今天也強調黨紀，是否意味著與郭正式開戰？朱立倫說，「小我」沒辦法成就大局，不要做任何親痛仇快的事，讓綠營放鞭炮；非綠要團結努力化解爭議，拚一場公平選戰，勿讓民進黨躺著選。

今晚郭台銘將與柯文哲見面，朱立倫說，不擔心郭、柯整合，反而認為這是好事，國民黨和民眾黨也有保持聯繫，希望能共同努力下架民進黨；是否要坐下來喝咖啡是小事，只要能放下小我、為符合主流民意而努力，其他都是次要的。