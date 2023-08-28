劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布參選。音樂教父劉家昌透過臉書「給韓國瑜 一封公開信」，千字文喊話韓總「這一役不能缺席，國家需要你挺身而出。」指中華民國 被國民黨 走到盡頭了，國民黨主席朱立倫要藍營支持侯，癡人夢話？支持者好不容易等到一次公投可以教訓蔡英文，卻被侯扯後腿告終，藍軍死不瞑目。

劉家昌是樂壇重量級人物，人稱音樂教父、音樂鬼才，他長年關心政事，不時發表看法，今年6月曾批國民黨總統參選人侯友宜是草包，還說「他不只是個草包，他草包裡面連一根草都沒有。」如果民進黨總統參選人賴清德和侯友宜間要選一個，他會毫不猶豫選擇賴。

今天劉家昌在臉書發表一封寫給韓國瑜的公開信，信中說自己已經80歲，是入土一半的人了，本該安靜過過晚年，看到國難當頭，夜夜難眠；一生最後追求，就是要找回中華民國的尊嚴。

劉家昌說，台獨民進黨民調遙遙領先，不是綠營太強，是藍營太爛；而這一切都是朱立倫一人堅持己見造成的。國民黨立委鄭麗文在節目中曾說出真相，那就是當民進黨推出賴清德、民眾黨推出柯文哲，國民黨遲遲不動，是因為立委們都著急，怕朱立倫又要自己出來選。為了阻止朱，趕快推個他們自己都不熟悉的侯友宜出來。

劉家昌批，這就是國民黨上下為一黨之私所玩出的把戲，沒半點民意可言；朱立倫拖拖拉拉，就是知道自己出不來，所以找個過去的搭檔、跟他有交情的候友宜繼續掌控，完全是自私的行為；黨員有意見，卻總以犧牲小我完成大我來阻擋。

劉家昌直言，誰是小我？誰是大我？朱候兩人是大我嗎？百萬藍軍是小我，不分是非完成你們倆人的春秋大夢？國民黨跟中華民國誰是大我？「朱主席你在傷害中華民國。」

劉家昌表示，當年韓國瑜參選，侯友宜扯後腿，說韓選總統是笑話、他自己要把市長做好，現在自己又幹同樣的事，昨事今非如何解釋？批侯從不跟人團結，自己選時卻要人跟他團結，厚顏無恥，還把人們敬仰的關公印在襯衫上做政治工具，太沒分寸了。

劉家昌說，最令人痛恨的是，國民黨對民進黨束手無策，人民好不容易等到一次公投，可以教訓蔡英文，結果又被侯友宜扯後腿而告終，藍軍死不瞑目，「朱立倫要我們支持這個跟我們對立的人選總統，是痴人夢話？」

劉家昌說一開始支持郭台銘，是因為郭是中華民國派，沒有政黨包袱，不會分贓，不會貪污，郭一個70多歲的人，希望在有生之年促進兩岸和平，讓他的孩子、所有在這個島上生活的孩子平安活著，正是支持者需要的。

劉家昌指出，看到郭台銘從疫苗一役，單槍匹馬對抗民進黨，最後自己飛到歐洲盯著疫苗到上飛機，親力親為；解救人民的問題，郭說到做到了。

劉家昌喊話韓國瑜，「你是國民黨黨員，最了解國民黨弊病」，韓是國民黨裡對藍軍最有影響力的人，但這些年國民黨根本不重視他；可是當民調起不來，才又利用韓上台戰一下，站完又沒有了，問韓國瑜「你需要這樣的政黨嗎？」

劉家昌不捨韓國瑜「情非得已站台」，但沒感動選民，反而對國民黨見坑補洞更加反感；稱自己說過替朱、侯背書是助紂為虐，理解韓國瑜身為黨員，面對黨內情意相逼下的不得已，但要提醒韓，左手拿的黨證，右手拿的是中華民國身份證，哪個比較重要？