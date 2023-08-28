我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教堂山北卡大發生槍案嫌犯在逃 警尋找1亞裔關係人

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

記者歐陽良盈／台北即時報導
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布參選。音樂教父劉家昌透過臉書「給韓國瑜一封公開信」，千字文喊話韓總「這一役不能缺席，國家需要你挺身而出。」指中華民國國民黨走到盡頭了，國民黨主席朱立倫要藍營支持侯，癡人夢話？支持者好不容易等到一次公投可以教訓蔡英文，卻被侯扯後腿告終，藍軍死不瞑目。

劉家昌是樂壇重量級人物，人稱音樂教父、音樂鬼才，他長年關心政事，不時發表看法，今年6月曾批國民黨總統參選人侯友宜是草包，還說「他不只是個草包，他草包裡面連一根草都沒有。」如果民進黨總統參選人賴清德和侯友宜間要選一個，他會毫不猶豫選擇賴。

今天劉家昌在臉書發表一封寫給韓國瑜的公開信，信中說自己已經80歲，是入土一半的人了，本該安靜過過晚年，看到國難當頭，夜夜難眠；一生最後追求，就是要找回中華民國的尊嚴。

劉家昌說，台獨民進黨民調遙遙領先，不是綠營太強，是藍營太爛；而這一切都是朱立倫一人堅持己見造成的。國民黨立委鄭麗文在節目中曾說出真相，那就是當民進黨推出賴清德、民眾黨推出柯文哲，國民黨遲遲不動，是因為立委們都著急，怕朱立倫又要自己出來選。為了阻止朱，趕快推個他們自己都不熟悉的侯友宜出來。

劉家昌批，這就是國民黨上下為一黨之私所玩出的把戲，沒半點民意可言；朱立倫拖拖拉拉，就是知道自己出不來，所以找個過去的搭檔、跟他有交情的候友宜繼續掌控，完全是自私的行為；黨員有意見，卻總以犧牲小我完成大我來阻擋。

劉家昌直言，誰是小我？誰是大我？朱候兩人是大我嗎？百萬藍軍是小我，不分是非完成你們倆人的春秋大夢？國民黨跟中華民國誰是大我？「朱主席你在傷害中華民國。」

劉家昌表示，當年韓國瑜參選，侯友宜扯後腿，說韓選總統是笑話、他自己要把市長做好，現在自己又幹同樣的事，昨事今非如何解釋？批侯從不跟人團結，自己選時卻要人跟他團結，厚顏無恥，還把人們敬仰的關公印在襯衫上做政治工具，太沒分寸了。

劉家昌說，最令人痛恨的是，國民黨對民進黨束手無策，人民好不容易等到一次公投，可以教訓蔡英文，結果又被侯友宜扯後腿而告終，藍軍死不瞑目，「朱立倫要我們支持這個跟我們對立的人選總統，是痴人夢話？」

劉家昌說一開始支持郭台銘，是因為郭是中華民國派，沒有政黨包袱，不會分贓，不會貪污，郭一個70多歲的人，希望在有生之年促進兩岸和平，讓他的孩子、所有在這個島上生活的孩子平安活著，正是支持者需要的。

劉家昌指出，看到郭台銘從疫苗一役，單槍匹馬對抗民進黨，最後自己飛到歐洲盯著疫苗到上飛機，親力親為；解救人民的問題，郭說到做到了。

劉家昌喊話韓國瑜，「你是國民黨黨員，最了解國民黨弊病」，韓是國民黨裡對藍軍最有影響力的人，但這些年國民黨根本不重視他；可是當民調起不來，才又利用韓上台戰一下，站完又沒有了，問韓國瑜「你需要這樣的政黨嗎？」

劉家昌不捨韓國瑜「情非得已站台」，但沒感動選民，反而對國民黨見坑補洞更加反感；稱自己說過替朱、侯背書是助紂為虐，理解韓國瑜身為黨員，面對黨內情意相逼下的不得已，但要提醒韓，左手拿的黨證，右手拿的是中華民國身份證，哪個比較重要？

劉家昌表示，韓國瑜曾說要為中華民果粉身碎骨，「今天中華民國被國民黨走到盡頭了，你還能呆在家裡不出來嗎？」要代表成千上萬的中華民國國民，要求韓國瑜這一役不能缺席、挺身而出，跟中華民國派一起打一場勝戰、歷史留名。並請朱、侯退出占著選不上的民調，成全中華民國派，要韓國瑜站出來帶領，把中華民國贏回來。

音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

國民黨 中華民國 韓國瑜

上一則

郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一

延伸閱讀

郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一

郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一
郭台銘宣布參選 侯友宜：別怕，媽祖在我肩膀上

郭台銘宣布參選 侯友宜：別怕，媽祖在我肩膀上
郭台銘宣布參選 國民黨籲已是參選人黨內不可違紀站台

郭台銘宣布參選 國民黨籲已是參選人黨內不可違紀站台
拔郭台銘的樁？侯友宜到張榮味家吃午餐

拔郭台銘的樁？侯友宜到張榮味家吃午餐

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%
郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了