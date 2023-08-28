郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一

國民黨主席朱立倫。(記者葉信菉／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 宣布將投入台灣2024總統大選。國民黨 主席朱立倫今天表示，對藍營來說，今天是Monday blue。至於黨員和郭台銘的關係，他說，沒有模糊空間，將嚴肅黨紀。

朱立倫下午陪同立委參選人蔣欣璋到新莊地藏庵參拜，接受媒體聯訪時表示，郭台銘參選，民進黨 可能都在放鞭炮，聽說很多餐廳都被民進黨訂滿了來慶祝，以及準備全力幫忙郭台銘連署。

他表示，對藍營而言，今天是Monday blue（憂鬱星期一）大家心情都很差，但大家仍要團結堅定支持侯友宜，團結所有力量的決心決不改變，不能讓民進黨躺著選。

媒體詢及郭台銘先前喊話要與國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲，一起喝咖啡談2024一事，朱立倫表示，一直都在努力做整合工作，希望化解所有爭議、放下自我、放下小我，如果只有自我，這是成就不了大局的。

朱立倫表示，台灣真正的主流民意是下架民進黨。因此，國民黨員與郭台銘的關係，現在開始已沒有任何的模糊空間，黨紀會很嚴肅的處理。

朱立倫強調，任何溝通都是好事，但不做親痛仇快的事情，這是他與民眾黨主席柯文哲的共識。否則，大家都只顧及自我，將造成親痛仇快，這才是真正傷害大局。