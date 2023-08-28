獨立參選引發藍炸鍋 趙少康：郭台銘意在促郭柯合

中廣董事長趙少康。(本報系資料照)

鴻海創辦人郭台銘 宣布參選中華民國總統，促成在野陣營整合。中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘的動作應該是想給民眾黨總統參選人柯文哲 壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。

郭台銘今天召開「主流民意大聯盟」記者會，他表示，決定以總統參選人的身分，投入台灣2024總統大選。國民黨 則表達極度遺憾，也因為郭台銘已公布獨立參選意向，黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選行為將違反「黨員行為規範」，會由權責單位嚴肅處理。

國民黨黨務人士指出，基本上國民黨還是會維持尋求在野團結的基調，不會惡言相向，全力團結可以團結的力量，因為社會自有公評，且郭台銘今天也未把話全說死，還是希望郭台銘能信守當初會支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾。

黨務人士表示，黨內評估郭台銘通過總統連署門檻應沒有太大的問題，但很多藍營支持者對於郭台銘宣布參選非常失望。從昨天晚上開始，各地的藍營群組就開始炸鍋，很多支持者都認為，郭台銘曾在4年前祝福曾前高雄市長韓國瑜，如今又說會支持侯友宜，最後卻宣布參選，根本毫無誠信，可能降低未來在野談整合的可能性。

不願具名的國民黨立委參選人則指出，目前地方藍營支持者對於郭台銘宣布參選，都抱持反對態度，認為郭台銘根本不具正當性，不僅無助在野團結下架民進黨，還扯後腿拉國民黨陪葬，以這樣的情勢來看，未來的整合是困難重重。

該立委參選人表示，郭台銘宣布參選，如果最後總統大選演變成四腳督，無論誰是第二名，支持度都會與賴清德有一定的差距，只會讓希望政黨輪替的民眾對在野陣營失望，影響投票意願，連帶影響立委選情及政黨票。

國民黨立委李德維今天回應媒體詢問時說，郭台銘是無黨籍，雖然過去曾經是國民黨的成員之一，但畢竟現在不是了，所以國民黨全黨上下做好自己的準備，對於國民黨才會更有幫助。

談及團結因應總統大選，李德維指出，國民黨除了有總統參選人侯友宜，也還有許多縣市長、立委及地方的好朋友，國民黨是有基礎的，只要展現出國民黨的力量，最後一定能夠整合在一起，這部分就他所知，包括國民黨的前輩們也都在努力，相關的地方也在做整合與協調。

國民黨立委林為洲接受中央社訪問時說，他認為郭台銘宣布參選總統，「綠營最高興」。

林為洲說，搞不董郭台銘在想什麼。總之，一切都過去了，國民黨當務之急，應向民眾加強論述，民進黨執政有什麼盲點，為什麼必須「下架民進黨」，因為民眾不會只在乎誰勝選，而更關注為什麼必須政黨輪替，國民黨必須加強這方面的論述。

中廣董事長趙少康則在臉書發文指出，郭台銘的動作應該是想給民眾黨總統參選人柯文哲壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。不過，既然郭台銘都宣布選總統，已不適合再請其他人喝咖啡。

趙少康表示，這杯「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起這項重任，邀請非綠陣營三人坐下來，達成現階段各自努力、不傷和氣的原則，一個半月後，不論透過民調或談判，再決定整合方式，而不是有人強勢主導，要其他人都要退讓。