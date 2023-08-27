福和會東京演講 僑胞關心總統大選及台海局勢

「福爾摩沙共和會」（福和會）理事長林逸民率團訪日，27日晚間在東京舉辦演講會並由台僑設宴款待。因台僑很關心總統大選及台海局勢、台灣醫療現況等，活動特別安排醫師陳永興（左）、邱泰源（右）演講。（中央社）

標榜保守派精神的「福爾摩沙共和會」（福和會）理事長林逸民率團訪日，今晚在東京舉辦演講會並由台僑設宴款待。因台僑很關心總統大選及台海局勢，活動特別安排相關主題的演講。

福和會今晚在東京帝國飯店舉辦演講會，這場活動有日本 關東信賴之友會、台醫人協會等台灣本土色彩強的僑團協辦。演講會首先由理事長林逸民介紹福和會的組織，其次由立委、醫師邱泰源介紹台灣防疫與醫界現況、民報創辦人、醫師陳永興演講2024年總統大選台灣現況以及由退役少將、前國防大學政戰學院院長余宗基以「面對台海戰爭危機與備戰現況」為題發表演說。

邱泰源表示，台灣的醫療體系完全符合世界局勢，基層醫療醫師可以做醫療的工作，在防疫也能加強。所以這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫師都擔任第一線防疫的任務，他認為台灣的家庭醫師制度有非常大的成效。

他強調，台灣要持續爭取加入世界衛生組織（WHO），台灣有很好的醫療成就，要和世界各國交流，讓世界各國人民能更健康，讓世界能夠和平、共榮。

陳永興在演講時表示，副總統賴清德 代表民進黨參加2024年總統大選一定會勝選。他分析，台灣總統大選是「親中乞和、謀統一」及「親美日抗中保台」這兩股力量在競爭，即使這兩股勢力的支持度各占5成，他也不相信有5成的台灣人願意接受中共 統治。

他指出，從目前已表態或有意參選2024年總統大選的4人來看，只有賴清德有總統的樣子，其他3人沒有總統樣，只會說「下架民進黨」，卻提不出具體的治國願景。

陳永興認為，很多人說賴清德太正經，在年輕選票中並不討喜，但他發現最近賴清德走入校園舉辦演講，不但言之有物，而且很有說服力、誠懇，可以完全不看稿，數字全記在腦裡，已逐漸獲得年輕人青睞。他建議賴清德未來3個月應多走入校園，讓年輕人多認識他。

陳永興最後強調，即使賴清德穩操勝券，但仍要呼籲旅日台僑踴躍回台投票，讓賴清德得票率衝上6成。

有關台灣的安全議題，余宗基在演講表示，此次訪日也拜會了日本的多位退將，他發現除了大家討論的「台灣有事即日本有事」，日方也慢慢地建立起「日本有事即台灣有事」的概念。因為美日兵推結果都會發現，中共一旦要攻打台灣，必先拿下美日周邊基地，日本必然先受到攻擊。

他指出，不管是美日韓在第一島鏈的聯合演習，美軍從北邊阿拉斯加飛到菲律賓演習，或是英法的戰機在24小時內飛到關島，都是在告訴中共不要輕舉妄動，美英法軍隊都可一天之內趕赴台灣周邊。

他認為，美日韓防衛機制成形，而台灣成為此一防衛機制的核心議題，台灣周邊有很多防衛機制正在形成，而台灣安全會被重覆保護，台海安全和地位已大幅提高。

被媒體問及美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）預測2027年共軍會武力犯台一事，余宗基說：「變數很大」。

他分析指出，中國目前內憂外患，經濟狀況非常糟，當然有可能透過對外發動戰爭來轉移內部的注意力，但綜觀當前國際情勢，中共若貿然以武力來解決台海問題，勢必遭到重大挫敗。在此情況下，中共的戰略很可能會由軍事考量轉為政治作戰或所謂的認知戰，跟統一戰線。

他強調，對付中國的認知戰，台灣人須發揮勇敢、善良、謙虛和以台灣人為榮等4項精神來應對，台灣不會孤軍奮戰，一定會有盟友來幫忙。

今晚宴會最後拍攝集合照時，全體還高喊「賴清德凍蒜」。