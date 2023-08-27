裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

台中市楊姓男子與一名女子約好租屋處性交易，未料楊男在交易過程粗暴，女子拒絕欲打電話求助時，楊掐住女子脖子性交得逞，甚至拍攝女子裸照，女子趁隙拿手機奪門而出，裸身跑到洗衣店求助，二審駁回楊上訴，認定涉犯加重強制性交，判刑8年。

判決指出，楊姓男子半工半讀，去年6月5日與北區一名女子約好，以5700元(新台幣，下同，約185美元)價格性交易，楊男前往女子的租屋處交易，楊付錢後與女子性交，但過程中女子受不了楊的粗暴行為，拒絕與楊繼續交易，欲打電話聯絡友人到場。

楊男氣得搶下電話後，用手掐住女子脖子，要求女子躺在床上配合，因此性侵 女子得逞，過程中還拍攝女子裸照。

女子趁楊男不注意時，拿走手機，赤裸身體奪門而出，跑到附近洗衣店找人求助，詢問「有沒有衣服可以穿」。

楊男見女子奪門而出後，拿走女子的皮夾、平板電腦、現金1.8萬元，還開車在附近繞，看到女子與警員一同返回現場時，楊男還開車衝撞警員，隨後被警方逮捕。

一審審理時，楊男承認犯行，也以6萬元與被害女子達成和解，因此依加重強制性交罪，判刑8年，另涉妨害公務罪部分，判刑6月。

全案上訴二審後，合議庭認為，楊男在二審期間，已與警員以1.2萬元和解，一審未審酌此狀況，因此撤銷原判決，改判6月徒刑，得易科18萬元，加重強制性交罪部分，則駁回上訴，維持判刑8月，仍可上訴。