我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捐1000元孩子吃飯就免排隊 華裔家長會提案惹議

中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

台中市楊姓男子與一名女子約好租屋處性交易，未料楊男在交易過程粗暴，女子拒絕欲打電話求助時，楊掐住女子脖子性交得逞，甚至拍攝女子裸照，女子趁隙拿手機奪門而出，裸身跑到洗衣店求助，二審駁回楊上訴，認定涉犯加重強制性交，判刑8年。

判決指出，楊姓男子半工半讀，去年6月5日與北區一名女子約好，以5700元(新台幣，下同，約185美元)價格性交易，楊男前往女子的租屋處交易，楊付錢後與女子性交，但過程中女子受不了楊的粗暴行為，拒絕與楊繼續交易，欲打電話聯絡友人到場。

楊男氣得搶下電話後，用手掐住女子脖子，要求女子躺在床上配合，因此性侵女子得逞，過程中還拍攝女子裸照。

女子趁楊男不注意時，拿走手機，赤裸身體奪門而出，跑到附近洗衣店找人求助，詢問「有沒有衣服可以穿」。

楊男見女子奪門而出後，拿走女子的皮夾、平板電腦、現金1.8萬元，還開車在附近繞，看到女子與警員一同返回現場時，楊男還開車衝撞警員，隨後被警方逮捕。

一審審理時，楊男承認犯行，也以6萬元與被害女子達成和解，因此依加重強制性交罪，判刑8年，另涉妨害公務罪部分，判刑6月。

全案上訴二審後，合議庭認為，楊男在二審期間，已與警員以1.2萬元和解，一審未審酌此狀況，因此撤銷原判決，改判6月徒刑，得易科18萬元，加重強制性交罪部分，則駁回上訴，維持判刑8月，仍可上訴。

性侵

上一則

喝符水抗疫 台灣1家3口因「大花曼陀羅」中毒

延伸閱讀

遭俄控涉間諜罪法院延押3個月 華爾街日報記者提出上訴

遭俄控涉間諜罪法院延押3個月 華爾街日報記者提出上訴
聯邦上訴法院裁決：新州可依公害法告槍商

聯邦上訴法院裁決：新州可依公害法告槍商
福原愛再上訴 江宏傑擔心「這個理由」可能不告了

福原愛再上訴 江宏傑擔心「這個理由」可能不告了
黎智英等7人上訴成功「組織未經批准集結」罪名撤銷

黎智英等7人上訴成功「組織未經批准集結」罪名撤銷

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）

福島核汙水排入海 台不禁日水產品

2023-08-25 02:29
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？