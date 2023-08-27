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喝符水抗疫 台灣1家3口因「大花曼陀羅」中毒

中央社高雄27日電
高醫急診醫學部主治醫師林金生（圖）表示，有1家3人因喝下含有毒性植物「大花曼陀羅」成分的符水導致中毒。（中央社）
高醫急診醫學部主治醫師林金生（圖）表示，有1家3人因喝下含有毒性植物「大花曼陀羅」成分的符水導致中毒。（中央社）

高雄一家三口在疫情期間想增強抵抗力，喝了含有毒性植物「大花曼陀羅」的符水，導致中毒；醫師指出，患者會有意識不清、躁動、血壓高等症狀，如不嚴重可採支持療法，嚴重的話則需解毒劑。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒期間，不少民眾吃保健品想增加抵抗力，對抗病毒，也有民眾採信偏方，高雄旗津就有一對夫妻到宮廟求神，回家後與兒子一起喝符水，三人都喝了約20cc後陸續出現中毒現象。

高醫急診醫學部主治醫師林金生今天接受媒體聯訪表示，當時這一家人以媽媽中毒最嚴重，出現意識不清、躁動、心跳快、血壓高、皮膚乾燥等症狀，爸爸則有頭暈、失去方向感的狀況。

根據問診與檢驗結果發現，皆檢出「抗乙醯膽鹼」成分，三人是因大花曼陀羅致中毒，當時採取支持療法，待毒素慢慢排出；林金生表示，醫院收治後會抽血、做心電圖、X光等，排除相關可能。

林金生說，根據古代記載，以前有人用大花曼陀羅治療咳嗽、氣喘，可能有人因此聯想可以抵抗COVID-19，但因為劑量難以掌握，就可能因此中毒。

據了解，此案例曝光是因這對夫妻的女兒回家後發現媽媽狀況不對，立即將家人送醫；問了弟弟後才知道三人都喝了用符水煮的湯，且也留了一些要給女兒喝；高雄市衛生局表示，未接獲此案例通報。

血壓 疫情 醫學

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