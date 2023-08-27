謝長廷稱「微量放射元素對身體有益」專家：接觸量還是愈低愈好

日本政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，謝長廷卻稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，不過專家仍認為，放射性元素值，還是越少接觸越好。（美聯社）

日本 24日啟動福島電廠含氚核汙水 排入太平洋，駐日代表謝長廷表示「微量的放射性元素反而對身體有益」，引發各界熱議，在野更是批評不斷，專家也說，確實微量的放射線確實能增加代謝率，不過國際也有安全標準，標準當然是愈低愈好，更指出台灣人愛吃日本水產，若海裡的魚有接觸到這些物質，這些魚再進到民眾口中，身體會不會影響還有待觀察。

長庚大學放射醫學 研究院教授林中英指出，日常生活中確實會有一些天然放射性元素，如太陽照射，文中所提到溫泉也屬於天然放射性元素，不過就算是天然放射性元素也不建議長時間處於這種環境，對身體仍有影響，特別是靠近火山口附近放射性元素值較高，不過大多數民眾都居住在山腳下，影響不大。

林中英也說，政治人物有時會參考一些數據發表言論，依照國際能源署針對放射性物質，有一定的安全標準，微量的放射線確實能增加代謝率。

針對日本排放核汙水問題，林中英認為不過不論是人工或是天然放射性，標準當然是越低越好，例如去看牙醫照射X光，輻射量大約為7毫西弗，這算是非常低的輻射量，但人們不會天天去看牙齒，但若海裡的魚有接觸到這些物質，這些魚再進到民眾口中，長久下來對身體恐會產生變化。

林中英說，雖然研究報告顯示沒有太大影響，但生態圈需要長久觀察，台灣人非常喜歡赴日遊玩也喜歡購買日本水產品，偶爾吃到影響不大，但吃久了會不會有影響，是政府需要觀察的。