TVBS最新民調 賴37%、柯28%、侯22% 賴上升柯、侯下滑

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。 圖/聯合報系資料照

TVBS民調 中心今天公布一份副總統賴清德 訪美後所做的民調，結果顯示，藍綠白總統參選人支持度，民進黨賴清德37%、民眾黨柯文哲28%、國民黨侯友宜 22%。

TVBS民調指出，這段時間賴清德以副總統身份訪問友邦巴拉圭、過境美國，期間接受外媒專訪並談及他的兩岸政策態度；在野的國民黨侯友宜持續受地方派系出走、轉向事件困擾；民眾黨柯文哲言行受對手批評、新竹市長高虹安被起訴。

和上個月相較，賴清德支持度上升4個百分點，柯文哲下滑4個百分點，賴、柯兩人從不相上下，轉為賴清德領先近一成；侯友宜仍居第三，支持度降到22%，略減3個百分點。

TVBS民調指出，女性選民支持賴清德比例增加8個百分點，至39%，支持侯友宜減少6個百分點至22%，柯文哲減少7個百分點，至21%。

TVBS民調指出，中立選民支持賴清德比例增加7個百分點，至30%，柯文哲則減少9個百分點，降至22%，轉為賴清德領先，而侯友宜支持度則略增至22%。

TVBS民調指出，候選人喜好度方面，賴清德41%，柯文哲40%，侯友宜為35%。此外，贊成重啟核四的47%、不贊成的32%、沒意見的21%。對賴清德出訪表現，37%民眾滿意，20%不滿意，44%無法評斷。46%民眾不擔心大陸中止ECFA，29%表示擔心，25%沒有意見。

TVBS民調指出，調查時間為8月21日到24日的晚上6時30分到10時，以市內和手機電話的方式，共接觸1388位20歲以上民眾。成功樣本1171位。