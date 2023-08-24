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台陸委會發布赴中提醒 建議「不要問青年失業率」

中央社台北24日電
台灣大陸委員會24日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏（圖）會中說明民眾赴中國交流應注意事項，以免被懷疑是「刺探情報」的間諜。中央社
台灣大陸委員會24日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏（圖）會中說明民眾赴中國交流應注意事項，以免被懷疑是「刺探情報」的間諜。中央社

台灣陸委會今提醒民眾赴中前注意事項，建議在中國不要探詢青年失業率、土地開發商購地數量與金額等官方不再對外揭露數據，或是打探中國官員背景，以免被扣上刺探情報帽子。

台灣大陸委員會（陸委會）24日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，由於先前發生台灣民眾赴中被不友善對待情況，必須再次提醒赴中前注意事項。

他提醒，赴中時若有遇到狀況，一定要清楚告知邊境安管人員自身為獲邀方，不該也不應獲得不友善對待；倘若是一團人過去，有人通關受阻，必須全團人團結起來表達關切、要求，這樣的做法很有用。

詹志宏並提醒，中國官方近來有些數據資料「蓋牌」，部分資訊不再對外公布，這些資訊恐成為了「禁忌」，倘若取得、散播，很有可能被扣上反間諜法「刺探情報」帽子，建議赴中期間不要講、不要探詢青年失業率和其他數據資料。

陸委會羅列7項赴中期間不要做的事，包括不要探詢青年失業率、土地開發商的購地數量與金額、外匯資產數字、債券交易相關數據、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數、政治人物及官員個人背景資料等訊息；不要批評中共相關政策。

陸委會提出3項赴中前建議事項。建議赴中交流前必須洽請雙方邀請或主辦單位，要求主管機關明確承諾、確保在入出境通關時不被無理留置；確保參訪期間人身自由與安全不會遭到不明原因迫害。

另2項建議事項為，建議全程維持集體行動，遇到突發情況，同團人員應互相協助，除立即通知邀請或主辦單位提供協助外，也應設法盡快地通知陸委會或海基會緊急專線等；建議赴中前注意手機、個人電腦等隨身用品是否存有可能構成相關機關搜查、沒收、入罪的內容。

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