要請習近平吃什麼？賴清德：蝦仁飯和全糖珍奶

民進黨總統參選人賴清德。(本報系資料照)

民進黨總統參選人賴清德 今天接受「年代向錢看」專訪，被問到如果有一天可以跟中國國家主席習近平 吃飯，會吃什麼？賴清德說，如果真有那一天，對方又可以來台灣的話，他會請習近平吃他的待客套餐，就是台南蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。

主持人陳凝觀問，在日前彭博專訪過程當中，賴清德提到了「國際紅線就是台灣紅線」，可不可以再進一步的說明。賴清德說，他非常希望國人能夠了解，台海問題不是國共內戰延伸，也不是單獨台灣跟中國的問題，其實是一個國際性的問題。如果從日本首相岸田文雄 在主持七大工業國開會的時候講過的一句話，就很清楚。岸田文雄特別提到，「台灣的安全問題是全世界的問題」。韓國總統尹錫悅日前在出發去拜訪美國之前也發表了一段談話，特別提到「北韓的威脅不是南韓的問題，是全世界的問題」，也說「中國的威脅也不單純是台灣的問題，是全世界的問題。」

賴清德說，換句話說，不管是岸田文雄或是尹錫悅，基本上都呼應美國為首的西方世界，認為大家應該要共同關心台海的和平跟穩定。他認為，台海已經是一個國際性的問題，「國際社會要管控台海的和平穩定，他們所畫的紅線自然而然也應該是台灣的紅線，並不是我們可以單獨解決的。」

主持人問，就是說台海問題事實上也國際化了？賴清德說：「已經國際化了」。

主持人也問，日前賴清德說，希望不要當習近平的敵人，希望可以做朋友，請問怎麼定義敵人，怎麼定義朋友？

賴清德說，台灣社會應該很熟悉國際社會肯定台灣的一句話，就是「台灣最美的風景是人」。因為台灣人熱愛和平，台灣人與人為善，與人為善是台灣社會的文化，所以就他的立場，秉持台灣社會的文化精神，希望跟世界每一個國家能夠做朋友，包括中國在內。

賴清德說，如果一旦發生戰爭，其實除了兩國人民生靈塗炭，也影響了全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的，但如果可以成為朋友的話，可以共同合作，解決種種困難。

主持人也問，賴也曾經在接受訪談的過程當中說，希望可以跟習近平吃飯，請問要吃什麼飯？賴清德說，「我覺得也許條件還沒有成熟，因為那只是一個說法，表達善意的說法，我也知道，不要說吃飯，要能夠跟他見面談上話，恐怕都要很多很多時間及很多客觀的條件才有辦法成熟。」

賴清德說，但如果真的有那一天有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣。他希望就像他歡迎好朋友來到台灣時一樣，他會提供待客套餐，就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶。台南的蝦仁飯很好吃，那是火燒蝦。

被問到想跟習近平說什麼？賴清德說，「我會跟他講，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價。我要再強調一次，如果一旦發生戰爭勢必是給全世界帶來巨大的災難，那這個災難恐怕也不是中國能夠承受。固然台灣受到直接的衝擊，所以我是說其實人民福祉是最重要的，那我也很希望跟習近平說，我們大家可以共同維護和平，創造幸福。」

主持人問，怎麼定義幸福？賴清德說，當然幸福有很多種定義，不同人有不同的看法。但是作為一個國家領導人，「我認為是可以讓人民過著自由、民主、重視人權，安居樂業的生活。」