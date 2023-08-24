要請習近平吃什麼？賴清德：蝦仁飯和全糖珍奶
民進黨總統參選人賴清德今天接受「年代向錢看」專訪，被問到如果有一天可以跟中國國家主席習近平吃飯，會吃什麼？賴清德說，如果真有那一天，對方又可以來台灣的話，他會請習近平吃他的待客套餐，就是台南蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。
主持人陳凝觀問，在日前彭博專訪過程當中，賴清德提到了「國際紅線就是台灣紅線」，可不可以再進一步的說明。賴清德說，他非常希望國人能夠了解，台海問題不是國共內戰延伸，也不是單獨台灣跟中國的問題，其實是一個國際性的問題。如果從日本首相岸田文雄在主持七大工業國開會的時候講過的一句話，就很清楚。岸田文雄特別提到，「台灣的安全問題是全世界的問題」。韓國總統尹錫悅日前在出發去拜訪美國之前也發表了一段談話，特別提到「北韓的威脅不是南韓的問題，是全世界的問題」，也說「中國的威脅也不單純是台灣的問題，是全世界的問題。」
賴清德說，換句話說，不管是岸田文雄或是尹錫悅，基本上都呼應美國為首的西方世界，認為大家應該要共同關心台海的和平跟穩定。他認為，台海已經是一個國際性的問題，「國際社會要管控台海的和平穩定，他們所畫的紅線自然而然也應該是台灣的紅線，並不是我們可以單獨解決的。」
主持人問，就是說台海問題事實上也國際化了？賴清德說：「已經國際化了」。
主持人也問，日前賴清德說，希望不要當習近平的敵人，希望可以做朋友，請問怎麼定義敵人，怎麼定義朋友？
賴清德說，台灣社會應該很熟悉國際社會肯定台灣的一句話，就是「台灣最美的風景是人」。因為台灣人熱愛和平，台灣人與人為善，與人為善是台灣社會的文化，所以就他的立場，秉持台灣社會的文化精神，希望跟世界每一個國家能夠做朋友，包括中國在內。
賴清德說，如果一旦發生戰爭，其實除了兩國人民生靈塗炭，也影響了全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的，但如果可以成為朋友的話，可以共同合作，解決種種困難。
主持人也問，賴也曾經在接受訪談的過程當中說，希望可以跟習近平吃飯，請問要吃什麼飯？賴清德說，「我覺得也許條件還沒有成熟，因為那只是一個說法，表達善意的說法，我也知道，不要說吃飯，要能夠跟他見面談上話，恐怕都要很多很多時間及很多客觀的條件才有辦法成熟。」
賴清德說，但如果真的有那一天有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣。他希望就像他歡迎好朋友來到台灣時一樣，他會提供待客套餐，就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶。台南的蝦仁飯很好吃，那是火燒蝦。
被問到想跟習近平說什麼？賴清德說，「我會跟他講，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價。我要再強調一次，如果一旦發生戰爭勢必是給全世界帶來巨大的災難，那這個災難恐怕也不是中國能夠承受。固然台灣受到直接的衝擊，所以我是說其實人民福祉是最重要的，那我也很希望跟習近平說，我們大家可以共同維護和平，創造幸福。」
主持人問，怎麼定義幸福？賴清德說，當然幸福有很多種定義，不同人有不同的看法。但是作為一個國家領導人，「我認為是可以讓人民過著自由、民主、重視人權，安居樂業的生活。」
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