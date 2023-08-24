美擬售台F16紅外線追蹤系統 北京促撤銷

美國擬對台灣進行第11次軍售。(美聯社)

國防部宣布最新一波對台軍售，預計提供台灣5億美元F1 6戰機「紅外線搜索追蹤系統」。北京今天抨擊美方此舉危害台海和平穩定，要求立即撤銷對台軍售計畫。

綜合中媒報導，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會回應美國新一波對台軍售說，美國對台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤訊號。

他表示，中方對此強烈不滿，堅決反對。

汪文斌強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定」。

汪文斌並重申，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

國防安全合作署（DSCA）23日透過新聞稿表示，國務院 已批准一項對台軍售，將出售F16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備，預估總額5億美元。不過這項軍售並不包括「主要國防裝備」（MDE）。

這是拜登 總統上任後對台灣第11度軍售。

DSCA在新聞稿表示，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。