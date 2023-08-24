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台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

也想去台灣 中國居民翹首期盼赴台遊

中央社北京24日電
圖為2017年中國遊客遊歷台灣高雄六合夜市。(新華社)
圖為2017年中國遊客遊歷台灣高雄六合夜市。(新華社)

「哦，妳是台灣人，妳可不可以告訴我，我們什麼時候才能恢復去台灣？」

這是一些中國民眾在不同場合得知記者來自台灣時的反應之一，但是提問的人不甚清楚導致兩岸觀光旅遊中斷多年背後的各種原因。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後的2020年1月，面對來勢洶洶又情況不明的疫情，台灣對始自2008年的中國居民赴台遊暫時喊停。

此前的2019年，中國文化和旅遊部宣布，鑑於當時的兩岸關係，自當年8月1日起暫停47個城市中國居民赴台個人遊（自由行）試點。

3年疫情漸漸遠走後，中國國台辦今年5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊旅遊業務。文旅部先前則發布通知，自2月6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊遊；文旅部辦公廳本月上旬並公布了第3批恢復開放的旅遊目的地，而3波名單中都沒有台灣。

另一方面，在業界期盼下，陸委會今天下午宣布，在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起恢復旅居及留學第三地中籍人士申請赴台從事觀光活動。據移民署統計，疫情前的2019年，第三地中籍人士赴台觀光達9.3萬人次。

陸委會並宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，初期規劃中籍團客來台每天限額2000人次；從宣布日起，以1個月為準備期，將視中國回應再確定實施日期。

截至發稿，國台辦尚未對陸委會最新的宣布做出回應；而對於許多期盼早日去台灣遊覽的本地中國居民來說，目前為止除了失望還是失望。

「我也很想去台灣」，一名本地文史工作者告訴中央社記者，多年來都很想去台灣看看，除了從小就從課本中讀到台灣，近年又認識了不少台灣人，讓她對台灣的一切越發興趣濃厚。她希望除了第三地中國人士，兩岸也能儘快突破限制，讓想去台灣的中國居民早日心願得償。

曾經多次遊歷台灣的一名北京公務員談起台灣的小吃和人情則是念念不忘，「我吃過最好吃的牛肉麵就在永康街，那是一位出租車師父（計程車駕駛）帶我去的」。

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