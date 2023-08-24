也想去台灣 中國居民翹首期盼赴台遊

圖為2017年中國遊客遊歷台灣高雄六合夜市。(新華社)

「哦，妳是台灣人，妳可不可以告訴我，我們什麼時候才能恢復去台灣？」

這是一些中國民眾在不同場合得知記者來自台灣時的反應之一，但是提問的人不甚清楚導致兩岸觀光 旅遊中斷多年背後的各種原因。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後的2020年1月，面對來勢洶洶又情況不明的疫情 ，台灣對始自2008年的中國居民赴台遊暫時喊停。

此前的2019年，中國文化和旅遊部宣布，鑑於當時的兩岸關係，自當年8月1日起暫停47個城市中國居民赴台個人遊（自由行）試點。

3年疫情漸漸遠走後，中國國台辦今年5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊旅遊業務。文旅部先前則發布通知，自2月6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊遊；文旅部辦公廳本月上旬並公布了第3批恢復開放的旅遊目的地，而3波名單中都沒有台灣。

另一方面，在業界期盼下，陸委會今天下午宣布，在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起恢復旅居及留學第三地中籍人士申請赴台從事觀光活動。據移民署統計，疫情前的2019年，第三地中籍人士赴台觀光達9.3萬人次。

陸委會並宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，初期規劃中籍團客來台每天限額2000人次；從宣布日起，以1個月為準備期，將視中國回應再確定實施日期。

截至發稿，國台辦尚未對陸委會最新的宣布做出回應；而對於許多期盼早日去台灣遊覽的本地中國居民來說，目前為止除了失望還是失望。

「我也很想去台灣」，一名本地文史工作者告訴中央社記者，多年來都很想去台灣看看，除了從小就從課本中讀到台灣，近年又認識了不少台灣人，讓她對台灣的一切越發興趣濃厚。她希望除了第三地中國人士，兩岸也能儘快突破限制，讓想去台灣的中國居民早日心願得償。

曾經多次遊歷台灣的一名北京 公務員談起台灣的小吃和人情則是念念不忘，「我吃過最好吃的牛肉麵就在永康街，那是一位出租車師父（計程車駕駛）帶我去的」。