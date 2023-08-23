我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達一夫當關 那指連漲三天

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

必比登推介台中31家美食入榜 4家新進榜

中央社台中23日電
台灣「米其林指南2023」31日即將公布，「必比登推介」23日搶先揭曉139家餐廳及街頭小吃，台中有31家入榜，其中4家為新進榜。圖為新進榜冰品甜點店MINIMAL甜品。（台中市政府提供）中央社
台灣「米其林指南2023」31日即將公布，「必比登推介」23日搶先揭曉139家餐廳及街頭小吃，台中有31家入榜，其中4家為新進榜。圖為新進榜冰品甜點店MINIMAL甜品。（台中市政府提供）中央社

台灣「米其林指南2023」31日公布，「必比登推介」今天先行揭曉139家餐廳及街頭小吃，台中有31家業者入榜，其中4家為新進榜，首次迎來台中海線眷村老味道的手工擀麵。

必比登推介（Bib Gourmand）今天公布進榜餐廳、街頭小吃，台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，米其林官方將台中納入評鑑城市已邁向第4年，台中擁有悠久特色美食文化，飲食多元與品牌經營更是體現城市豐沛人才與創新能量。

必比登推介名單，依各城市消費水平不同，在台中代表在這些餐廳能以新台幣1000元（約31.4美元）以下價位吃到優質又美味的3道料理，今年台中有4家餐廳新進榜，分別為沙卡、MINIMAL、老士官擀麵及夜間部爌肉飯。

觀旅局指出，新增的必比登推介餐廳，除首次迎來台中海線眷村老味道的手工擀麵外，還有歷史悠久道地台灣菜、夜間限定的爌肉飯，以及獨樹一格的甜品套餐，台中能夠從早到晚吃喝玩樂24小時不間斷。

業者老士官擀麵非常開心獲得必比登推介，開業30多年，目前由第2代經營，會繼續加油；夜間部爌肉飯的業者說，很意外也很驚訝，會更要求餐點品質，來滿足消費者。

台中另有其他10家跌出必比登推介的餐廳、街頭小吃，業者東山棧表示，對於是否獲得必比登推介不是很在乎，顧客的支持與評價才是對餐點最佳肯定；三喜食堂表示，堅持用料實在，客人自來。

上一則

解放軍軍演之際 美宣布軍售台灣5億美元

下一則

惠譽：台今年經濟成長率僅1%…兩岸緊張加劇 評等降1級

延伸閱讀

快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成桌上美食

快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成桌上美食
台灣美食團訪大華府 名廚溫國智上菜

台灣美食團訪大華府 名廚溫國智上菜
奧斯汀台灣美食嘉年華 千人擠爆

奧斯汀台灣美食嘉年華 千人擠爆
駐雪梨辦事處台灣晚宴 美食外交行銷寶島

駐雪梨辦事處台灣晚宴 美食外交行銷寶島

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡