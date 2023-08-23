必比登推介台中31家美食入榜 4家新進榜

台灣「米其林指南2023」31日即將公布，「必比登推介」23日搶先揭曉139家餐廳及街頭小吃，台中有31家入榜，其中4家為新進榜。圖為新進榜冰品甜點店MINIMAL甜品。（台中市政府提供）中央社

台灣「米其林指南2023」31日公布，「必比登推介」今天先行揭曉139家餐廳及街頭小吃，台中有31家業者入榜，其中4家為新進榜，首次迎來台中海線眷村老味道的手工擀麵。

必比登推介（Bib Gourmand）今天公布進榜餐廳、街頭小吃，台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，米其林官方將台中納入評鑑城市已邁向第4年，台中擁有悠久特色美食文化，飲食多元與品牌經營更是體現城市豐沛人才與創新能量。

必比登推介名單，依各城市消費水平不同，在台中代表在這些餐廳能以新台幣1000元（約31.4美元）以下價位吃到優質又美味的3道料理，今年台中有4家餐廳新進榜，分別為沙卡、MINIMAL、老士官擀麵及夜間部爌肉飯。

觀旅局指出，新增的必比登推介餐廳，除首次迎來台中海線眷村老味道的手工擀麵外，還有歷史悠久道地台灣菜、夜間限定的爌肉飯，以及獨樹一格的甜品套餐，台中能夠從早到晚吃喝玩樂24小時不間斷。

業者老士官擀麵非常開心獲得必比登推介，開業30多年，目前由第2代經營，會繼續加油；夜間部爌肉飯的業者說，很意外也很驚訝，會更要求餐點品質，來滿足消費者。

台中另有其他10家跌出必比登推介的餐廳、街頭小吃，業者東山棧表示，對於是否獲得必比登推介不是很在乎，顧客的支持與評價才是對餐點最佳肯定；三喜食堂表示，堅持用料實在，客人自來。