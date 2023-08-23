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喊話郭台銘？ 朱立倫：這時再考慮自我 一定會被民眾唾棄

記者劉宛琳／台北23日電
國民黨主席朱立倫（中）。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨主席朱立倫（中）。(記者劉宛琳／攝影)

今天是金門八二三砲戰65周年紀念日。國民黨主席朱立倫在中常會上表示，為了和平、為了台灣的未來，要記取歷史的教訓，沒有人希望再有任何一個意外、任何一次的八二三。唯有堅定決心放下小我、自我，共同為兩岸的和平努力，這時再去考慮自我，再去考慮小我，一定會被民眾唾棄。

朱立倫指出，兩岸從戰爭走向冷戰、再走向開放交流、然後再走回民進黨執政這七年多來的交惡對抗，未來如果按照這樣的趨勢，國際間認定兩岸是全世界最危險的地方，絕非誇張，有可能再次發生嚴重衝突，可能變成新的全世界戰場焦點，所以必須要非常嚴肅地來面對未來這關鍵時刻。

朱立倫強調，唯有堅定決心追求和平，大家團結一致，放下小我、自我、共同為兩岸的和平、為民眾的安定努力，這時再去考慮自我、再去考慮小我，最後一定會被民眾唾棄，大家要秉持這樣的決心共同團結努力。

對於我國宣布退出中美洲議會，朱立倫表示，這是台灣再一次的外交的大挫折。民進黨執政7年斷了9個邦交國，其中5個就來自中美洲，中美洲議會的6個會員國中，短短的幾年斷了5個。這不僅是外交的損失，也代表了民進黨執政錯誤的路線，造成兩岸再度陷入外交的風波，失去一個個邦交國。

朱立倫表示，馬政府執政時，民進黨用很難聽的字眼嘲笑「外交休兵」政策，說是「外交休克」，但現在一個個邦交國都斷了，還被逼得離開中美洲議會，這就是錯誤的政策導致無法挽救外交面對的挫折與危機。唯有重新回歸能夠交流、能夠對話、能夠跟國際合作，才能夠重返國際間重要的外交場合或國際組織，或者建立新的正式外交關係，這需要大家嚴肅面對。

朱立倫也預告，國民黨立法院黨團最近會針對民進黨執政七年多來的不公不義，或者是在各領域中面對的挑戰或錯誤政策等，都會提出來一項一項檢討，讓民眾看清楚，這樣錯誤施政的民進黨，是不是應該下台？大家面對未來政黨輪替的選擇，共同下定決心、團結努力。

民進黨 邦交 國民黨

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