不去金門為避郭台銘？ 柯文哲：不想攪和在一起

民眾黨總統參選人柯文哲今天前往忠烈祠，緬懷八二三抗戰英雄。（記者林縉明／攝影）

八二三戰役勝利65周年，民眾黨總統參選人柯文哲 沒去金門跟國民黨 總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘 較勁，卻選擇前往忠烈祠向戰爭英雄致敬。柯文哲表示，紀念活動不需要搞成選舉造勢，他不贊成攪和跟人家混在一起。

柯文哲指出，當年守護台灣的戰爭英雄有些在當時就殉國，其餘在這幾年陸陸續續凋零，戰爭的反省不應隨著時間被淡忘、甚至被遺忘，今天他特別率民眾黨同仁們來忠烈祠，除了向英靈致敬也表達追思。

柯文哲說，八二三戰役不僅是捍衛台澎金馬的指標戰役，也象徵眾志成城、為自由奮戰的一個時代精神，我們緬懷將士，但不要忘記過去這麼長的時間，金馬戰地居民為戰地政務長期做出的犧牲跟奉獻，金馬因為地理環境跟天然資源的限制，需要中央政府補貼更多資源來發展經濟，台澎金馬互為一體，才能夠促進團結。

柯文哲主張，降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，務實規畫國軍訓練，打造專業戰能的軍隊，「我們的立場堅定，但是也保有彈性，這才是確保和平的途徑」。