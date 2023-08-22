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徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

中央社苗栗縣22日電
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

退出國民黨的前苗栗縣長徐耀昌表示，國民黨行事作風真的待考量，「看看人家民進黨」，民進黨總統參選人賴清德始終如一，泛藍「真的是笑話」，國民黨推出的人選「能看嗎？」

徐耀昌今天凌晨透過社群網站臉書（Facebook）宣布退出中國國民黨，外界揣測徐耀昌未來是否以無黨籍身分參選苗栗縣第2選舉區（山線）立法委員等。

徐耀昌下午接受媒體聯訪表示，國民黨要處分他為鴻海集團創辦人郭台銘站台、喊「下架國民黨」等，他沒意見、欣然接受，但他只是講出許多鄉親、黨內基層不敢講的話。

至於國民黨推出的總統參選人，徐耀昌說，過去公民投票、地方輔選，大家全員到場聲援，國民黨總統參選人侯友宜卻不參加，「你不去幫人家的忙，到選舉的時候卻要大家來幫你的忙，天底下有這種事嗎？」他真的很不以為然。

他說，確實在基層聽到許多對國民黨提名侯友宜的雜音，他說出「下架國民黨」是語重心長，希望國民黨痛定思痛、好好反省，不要還自以為是泱泱大黨；沒錢、沒勢也無執政權的在野黨更要虛心廣納百川，重新喚起民眾對國民黨的信心才是當務之急。

記者追問退黨後是否全力輔選郭台銘，徐耀昌表示，目前沒特定人選，但總統角色非常重要，大家期待誰能把台灣帶往更繁榮境界、在世界有一席之地和以身為台灣人為榮。

立委選舉部分，曾任立委的徐耀昌說：「縣長都當過了，何必強求立委」，吃「回頭草」意義不大，但如果苗栗縣長鍾東錦覺得有需要他參選，能發揮擔任立委經驗、又嫻熟中央部會，可幫助縣政推動，或外界有顛倒是非、不明就裡言論，「如果逼急了」、時勢所趨，「沒有什麼絕對」，說不定考慮重操舊業。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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