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苗栗前縣長退黨、列侯友宜4罪狀 朱立倫：小恩小怨非重點

記者江婉儀／新北22日電
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨，對於後續是否會祭出黨紀，國民黨主席朱立倫表示，任何人違反黨紀都要嚴正處理。(記者江婉儀／攝影)
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨，對於後續是否會祭出黨紀，國民黨主席朱立倫表示，任何人違反黨紀都要嚴正處理。(記者江婉儀／攝影)

苗栗縣前縣長徐耀昌深夜拋出震撼彈，宣布退出國民黨，對於後續是否會祭出黨紀，國民黨主席朱立倫表示，國民黨是一個大家庭，是屬於全體黨員全體支持者，必須要有嚴重黨紀，任何人違反黨紀都要嚴正處理，考紀會也秉持這樣的原則處理。

朱立倫今天陪同新北市中和區立委參選人張智倫，到中和廣濟宮參拜，對於徐耀昌退黨，朱立倫說，於私大家都是老朋友、好朋友，也感到不捨跟遺憾，但還是回歸一句話，這個大家庭是屬於大家的，必須嚴正依照黨紀處理。

對於徐耀昌列出國民黨總統參選人侯友宜四大罪狀，批評國民黨現在是密室政治，朱立倫表示，侯友宜獲得全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，在過程中也看到侯友宜的民調當時是最高，也是各縣市長、立委都支持，現在大家團結一致、團結努力，希望過去的小恩小恩都不是重點，重點是大家都為了中華民國，為了兩岸和平，為了公平正義，必須下架民進黨，必須要團結努力，確保台灣安全。

朱立倫說，他要強調大我大一點，小我小一點，這中間只有自我或是小我，一定是沒辦法走出大局，不要糾結在這些小我中，大家共同努力，共同團結。

針對徐耀昌是否以無黨籍參選苗栗立委選舉，形成三腳督，朱立倫說，不會啦，徐耀昌當初也有參與黨部初選，結果是大家支持邱鎮軍，他也跟苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌等地方人士都談過，苗栗兩席立委相對穩定。

國民黨 侯友宜 中華民國

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