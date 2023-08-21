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日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

殖利率雖走升 那指中止連跌

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

記者張已亷、徐白櫻／連線即時報導
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國海關總署於台灣輸入的芒果檢出病蟲，宣布最新「暫時禁令」，今起台灣芒果暫停輸入中國，並要求台灣完善植物檢疫管理體系，而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，加上台灣近期的芒果外銷政策逐步降低出口中國，屏東縣芒果農評估禁令對銷售影響不大，而台東則沒有銷往中國不受影響。

國台辦今表示，中國海關從台灣輸入的芒果中，檢疫出有害生物大洋臀紋粉蚧，為從源頭防範，將自2023年8月21日起，暫停台灣芒果輸入，並已通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台灣通報，要求台灣進一步完善植物檢疫管理體系。

屏東縣府農業處表示，屏東芒果種植面積約300多公頃，年產量約4至5萬噸，產期從4月到6月，外銷以日本、韓國、香港市場為主，少部分往新加坡、汶萊等國，不受禁令影響。

台東縣府農業處表示，台東芒果面積約200公頃，少量銷往澳門、香港市場，沒有銷往中國，目前僅剩極少量芒果尚未採收完畢，不受中國禁令影響。

在屏東種占地8公頃芒果的盧姓果農表示，中國禁令多少會影響農民生計，但衝擊不會太大，以自身為例，內銷占8成，外銷僅占1成，再加上這幾年配合政府政策，朝其他國家發展販售市場，目前以日本市場為大宗，其他包含韓國、新加坡等國，銷往中國的量已經非常少，而當市場狀況良好時，曾有千噸銷往日本的亮麗紀錄。

他說，今年市場販售價格一台斤落在4、50元，算是穩定的價格，希望政府能持續協助果農推廣農產，幫忙拓展更多外銷市場，提升販售量能。

另有在高樹鄉的張姓小農表示，雖然自身沒有在做出口，但是有出口限制的話，多少會造成國內市場芒果數量增多，憂慮發生供過於求的情況，對沒有做出口的農民造成衝擊，「東西沒出去，就會變成東西太多，以量制價」。

中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加...
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

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