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20年前「大貓偷拍案」主角出獄 再性侵2少女 拒捕墜樓亡

記者邱瑞杰、周嘉茹／連線即時報導
桃園地檢署檢察官昨赴醫院相驗權男遺體。(記者周嘉茹／攝影)
桃園地檢署檢察官昨赴醫院相驗權男遺體。(記者周嘉茹／攝影)

22年前在台灣迷姦多名少女、女童，並拍下影片上網兜售的「大貓」權自立，出獄後又涉性侵同社區友人託顧的小姊妹；基隆警方前天到桃園私立開南大學拘捕權男，權當時參加民間社團借校場地開辦的導遊職前訓練，拒捕掙脫從4樓躍下，傷重不治。

權自立曾是電腦工程師，20多年前他趁友人託付照顧的3歲幼女熟睡時猥褻，用攝影機、相機拍下猥褻畫面；另誘騙6名少女見面，以增強記憶力、減輕體重、催眠治近視或應徵模特兒等藉口，誘使服下安眠藥，帶往汽車旅館性侵、猥褻。

花蓮警方今年5月在一起案件嫌犯行動硬碟中發現猥褻、性侵女童影像，被害人穿著基隆某小學制服，會同基隆警方查出「案外案」，發現53歲權男因同社區友人夫婦外出工作，將3名年幼女兒託付照料，涉嫌在學齡前小女兒面前性侵讀國小的兩名姊姊，並拍攝影片；被害女童母親18日由社工陪同帶女兒驗傷、做筆錄。3名女童已由社會處緊急安置。

基隆檢方向法院聲請搜索票，警方20日下午前往開南大學拘捕正參加講習的權男；權稱要到4樓教室拿書本，趁員警未及防備，掙脫從窗戶往外跳，墜樓身亡。

桃檢昨相驗，認定權男從高處墜落，身體多處骨折、氣血胸並呼吸衰竭死亡。據悉權男已離婚，家屬委託葬儀社低調回應發言，不願正常生活被打擾。

權自立22年前犯下震驚全台「大貓偷拍案」，拍攝的性侵、猥褻光碟多達上百部，還上網販售，一度被判處無期徒刑，高院更一審改判10年定讞；12年前出獄後改名，又犯下相同惡行，最後疑畏罪拒捕墜樓身亡。

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