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國民黨：夏立言與饒慶鈴讓鳳梨釋迦返中 請黃偉哲參考

記者劉宛琳／台北即時報導
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。記者張已亷／攝影
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。記者張已亷／攝影

針對中國海關總署今宣布因檢出檢疫性有害生物，將於自8月21日起暫停進口台灣芒果。國民黨表示，對岸與民進黨再度因為政治分歧影響台灣農民權益，對此感到遺憾，期盼雙方能理性溝通，為兩岸人民的福祉一起努力，消弭彼此對立。

國民黨認為，「發現問題，更要解決問題」，農委會都已經升格為農業部，更應該超前部署協助農民提升更新設備與標準，確保符合國際及區域標準，以達到再度順利出口的目的，而有鑑於該禁令對台灣農民可能產生的衝擊，國民黨提出以下四點呼籲和建議。

一，根據農委會資料統計，疫情前中國為台灣芒果最大出口地，佔出口總值曾高達40%，可見深受中國消費者喜愛之外，也是台灣芒果重要的銷售地之一。希望政府採取具體行動解決問題，不要讓「愛農民」流於口號。

二，台灣芒果是否帶有病蟲害，所帶的蟲害是否對進口地帶來嚴重威脅，需要通過科學專業嚴謹認定。建議政府派專家組團前往中國，釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端。

三，過去國民黨執政時期，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，並及時通報、快速核查。希望當前執政的民進黨政府善加運用，為農民爭取最大權益。

四，請農業部長陳吉仲這次別再用「向WTO控訴」的政治口號欺騙農民，過去陳吉仲曾許下的承諾皆一一跳票，前科累累的陳部長，讓台灣農民淚跡斑斑，請不要一錯再錯。

國民黨表示，今年國民黨副主席夏立言與台東縣長饒慶鈴共同率團前往中國交流，經過長達638天的努力與溝通，終於讓鳳梨釋迦重返中國市場，這正是協助台灣基層農民解決問題的具體方法，提供給台南市長黃偉哲參考。

國民黨強調，兩岸的交流需要溝通合作化解分歧，呼籲農業部部長陳吉仲該收起淚水，應儘速與相關產業專家合作，訂定管控規範，致力達到「有害生物零檢出」的目標，協助台灣農民重啟中國市場，確保台灣經濟發展及農民權益。

國民黨 農業部 民進黨

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