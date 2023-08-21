中國暫停台灣芒果輸入 分析：明顯有政治用意

中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。(記者張已亷／攝影)

中國即日起暫停台灣芒果輸入。學者認為，中國日前宣布軍演，過個2天又喊卡台灣芒果，對台經濟施壓、政治操作用意多，目的在於激起台灣內部對於兩岸經貿議題、ECFA等討論。

中國國務院 台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今天聲稱，今年以來，海關從台灣輸入芒果截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧；海關總署決定21日起暫停台灣芒果輸入，已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社採訪表示，台灣芒果主要是內銷，出口大多到日本 ，日本對於食品要求、安全規範很完善，日本沒有傳出類似案例；中國才在19日以副總統賴清德 過境美國一事為由宣布軍演，又在這個時間點暫停台灣芒果輸入，明顯有政治意涵。

他認為，不排除台灣農產品進出口管理出現瑕疵，不過中國選在這個時間點喊卡台灣芒果，政治意涵相當明顯，推估這和賴清德過境美國一事有關，用意在於點燃台灣內部對於兩岸經貿、海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等討論。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲告訴中央社，台灣芒果長期輸入日本，日本檢疫嚴格，出口到日本的芒果在台灣就必須蒸熱除蟲。台灣芒果可以符合日本檢疫規範，卻沒有辦法滿足中國，中國應該提供更多科學訊息，不是片面喊卡，台灣政府也很希望獲得充分訊息後，以正面態度處理。

楊明憲強調，不過度揣測中國這個作為的目的。目前只看到片面提出原因，台灣芒果過往檢疫問題案例很少，中國倘若遇到這樣的情形，可選擇就地銷毀或是退回，兩岸也有連繫平台可以溝通，不是用少數個案去禁止全部，這不符合比例原則。

楊明憲認為，中國先前丟出對台貿易壁壘調查，又提到中止ECFA等等，台灣、中國都是世界貿易組織（WTO）會員國，若有不公平可以循貿易爭端解決機制去處理，貿易就是要遵守國際規範、符合國際要求，中國在這個時間點暫停台灣芒果輸入，實在不是聰明作法。